Der Festivalsommer auf „fidelio“ mit 15 Live-Events im Juli

Musikalischer Klassikreigen mit Live-Übertragungen u. a. aus Lockenhaus, St. Margarethen, Mörbisch und Baden auf der Klassikplattform

Wien (OTS) - Wenn die Konzert- und Opernhäuser in die Sommerpause gehen, beginnt für viele Klassikfans die vielleicht schönste Zeit des Jahres – die Festivalsaison. Die kommenden Wochen stehen auf „fidelio“ (www.myfidelio.at), dem digitalen Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, daher ganz im Zeichen des Kultursommers und der Sommerbühnen Österreichs und Europas. Besonders im Juli kommen Klassikliebhaber/innen in den Genuss zahlreicher Live-Übertragungen. „fidelio“ streamt 15 Live-Highlights u. a. vom Kammermusikfestival Lockenhaus, von der Oper im Steinbruch St. Margarethen, den Seefestspielen Mörbisch, den Bregenzer Festspielen, der Bühne Baden oder dem Festival d’Aix-en-Provence.

Alle 15 Live-Highlights im Juli im Überblick:

-- Eröffnungskonzert Kammermusikfestival Lockenhaus am 4. Juli um 19.30 Uhr

-- Stefan Mickisch erklärt „Tannhäuser“ aus Lockenhaus am 5. Juli um 15.30 Uhr

-- „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ in der Burg Lockenhaus am 6. Juli um 10.05 Uhr

-- Stefan Mickisch erklärt „Parsifal“ aus Lockenhaus am 9. Juli um 15.30 Uhr

-- Puccinis „Tosca“ vom Festival d’Aix-en-Provence am 9. Juli um 21.30 Uhr

-- Mozarts „Die Zauberflöte“ aus St. Margarethen am 10. Juli um 20.30 Uhr

-- Lehárs „Das Land des Lächelns“ von den Seefestspielen Mörbisch am 11. Juli um 20.30 Uhr

-- Finale des Kammermusikfestivals Lockenhaus am 13. Juli um 19.30 Uhr

-- „Klassik am Odeonsplatz“ mit Gergiev/Trifonov aus München am 14. Juli um 20.00 Uhr

-- Massenets „Don Quichotte“ von den Bregenzer Festspielen am 18. Juli um 19.30 Uhr

-- Verdis „Rigoletto“ von den Bregenzer Festspielen am 19. Juli um 21.20 Uhr

-- „Brandenburgische Konzerte“ vom styriarte Festival am 20. Juli um 21.00 Uhr

-- Lehárs „Zigeunerliebe“ von der Bühne Baden am 21. Juli um 19.30 Uhr

-- Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ aus dem Stift Klosterneuburg am 23. Juli um 20.00 Uhr

-- European Union Youth Orchestra (EUYO) „Ode an die Freude“ aus Grafenegg am 27. Juli um 20.00 Uhr

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. Der Blog „Leonore und Florestan“ (https://blog.myfidelio.at) bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren. Klassikfans haben neben den drei gewohnten Abonnement-Modellen (30 Tage zu 14,90 Euro, 90 Tage zu 41 Euro oder 365 Tage zu 149 Euro) auch die Möglichkeit, ein Tagesticket um 4,90 Euro zu kaufen, mit dem man das komplette „fidelio“-Angebot für 24 Stunden genießen kann.

