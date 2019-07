Gerhard Feimer leitet künftig Personalmanagement der APA

Langjähriger HR-Experte übernahm Anfang Juli Personalagenden der APA-Gruppe – Irmgard Seidl-Uhl tritt nach 33 Dienstjahren bei der APA in den Ruhestand

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur hat einen neuen Personalleiter: Gerhard Feimer (52) übernahm mit 1. Juli 2019 die Leitung des Personalbereichs und verantwortet damit sämtliche HR-Agenden der APA-Unternehmensgruppe. Er folgt damit Irmgard Seidl-Uhl nach, die nach 33 Dienstjahren in der APA den Ruhestand antreten wird.

Gerhard Feimer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und startete seine berufliche Laufbahn als Projekt- und Prozessmanager in der Versicherungsbranche. 2001 übernahm er die Personalleitung der UPC Austria Gruppe, wurde 2015 zum Vice President People Operations ernannt und verantwortete im Zuge dessen die Personalagenden des Konzerns in Österreich und der Schweiz. Ab 2017 begleitete Feimer zunächst für Liberty Global, später für T-Mobile den Merger von UPC mit Magenta Telekom in der Rolle des Vice President HR Operations. Feimer hat zwei Söhne und lebt in Wiener Neustadt.

Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Karin Thiller, Geschäftsführerin der APA – Austria Presse Agentur, sind überzeugt, für die APA „einen ausgewiesenen Top-Experten auf dem Sektor des Personalmanagements“ gewonnen zu haben. „Durch seine jahrelange Erfahrung im Management der Technologiebranche ist Gerhard Feimer die ideale Besetzung, um die APA auf dem Weg zur News-Tech-Agentur HR-seitig zu begleiten.“ Es gelte künftig noch stärkeres Augenmerk auf die Bereiche Digital Skills und Employer Branding zu legen.

„Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle Irmgard Seidl-Uhl für ihre langjährige Unternehmenstreue und ihren überdurchschnittlichen Einsatz für die APA“, so Pig und Thiller, „Sie hat das Personalmanagement der APA seit 1986 kompetent und stets mit Blick auf die Menschen begleitet und geleitet und in dieser Zeit eine Reihe wesentlicher Personalentwicklungsmaßnahmen gesetzt.“ Seidl-Uhl zeichnete unter anderem für die erfolgreiche interne Fort- und Weiterbildungsschiene APAcademy, Initiativen im Bereich Gender-Equality-Management oder das Projekt Health@Work verantwortlich, für das die APA 2019 das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung erhielt.



