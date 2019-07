LKA Wien, Außenstelle West, nimmt Suchtmittel Großverteiler fest

Wien (OTS) - 01.07.2019, 10:45 Uhr

15., Possingergasse

Nach umfangreichen und akribischen Ermittlungen von Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, konnte ein 23-jähriger Mann wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen werden. Aufgrund von Ermittlungserkenntnissen wussten die Kriminalisten, dass der nigerianische Staatsangehörige eine Suchtmittellieferung erwartete. Mit Unterstützung der WEGA wurde der Mann schließlich in einer Wohnung festgenommen. Den Ermittlern gelang es in der Wohnung und am Dachboden, der als Bunker verwendet worden war, 810 Gramm Kokain und € 1.920,- sicherzustellen. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

