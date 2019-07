Erfolgreiche Reanimation einer 75-jährigen Frau

Wien (OTS) - 28.06.2019, 19:15 Uhr

05., Nikolsdorfer Gasse

Im Zuge des motorisierten Streifendienstes wurde die Besatzung des Funkwagens Emil 3 wegen eines Defi-Einsatzes alarmiert. Am Einsatzort fanden die Beamten eine 75-jährige Frau regungslos vor. Die Polizisten konnten keine Atmung und keinen Puls feststellen, woraufhin unverzüglich mit einer Herzdruckmassage begonnen wurde und der Defibrilator angehängt wurde. Da keine „Schockabgabe“ empfohlen wurde, führten die Beamten die Herzdruckmassage bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung übernahmen in weiterer Folge die Reanimationsmaßnahmen. Nachdem die 75-jährige Frau vor Ort stabilisiert werden konnte und auch die Vitalzeichen wieder einsetzten, wurde sie von der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht. Die 75-Jährige befindet sich mittlerweile, dank einer funktionierenden Rettungskette, in einem stabilen Zustand.

Hintergrund: Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod werden aus diesem Grund vom Verein "PULS" in Zusammenarbeit mit der LPD Wien sukzessive die Streifenwagen der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten mittlerweile hunderte Leben gerettet werden.

