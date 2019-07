Fahrbahnsanierung B 46 Staatz - Kottingneusiedl abgeschlossen

Gesamtkosten von 310.000 Euro trägt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Kürzlich konnten die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 46 zwischen Staatz und Kottingneusiedl abgeschlossen werden. Auf Grund aufgetretener Fahrbahnschäden (Spurrinnen, Netzrisse, Verdrückungen, Ausmagerungen) war eine Sanierung notwendig. Auf einer Fläche von 10.900 Quadratmetern wurde unter Beibehaltung der Fahrbahnbreiten der bituminöse Straßenoberbau abgefräst und mit einer neuen, acht Zentimeter dicken bituminösen Tragschicht sowie einer Dünnschichtdecke wiederhergestellt.

Die Arbeiten führten die Firma Strabag AG aus Laa an der Thaya, die Firma Mikrobelag GmbH aus Braunau und die Straßenmeisterei Laa an der Thaya in einmonatiger Bauzeit durch. Die Kosten belaufen sich auf rund 310.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse