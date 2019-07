Neugestaltung Ortsdurchfahrt Ameis im Zuge der B 219

Für LR Schleritzko wichtige Maßnahme zur Verbesserung von Sicherheit und Lebensqualität

St. Pölten (OTS/NLK) - Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugte sich kürzlich vom Stand der Bauarbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Ameis (Bezirk Mistelbach) und betonte dabei: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, aber auch die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner von Ameis zu verbessern und für ausreichend Grünraum im Straßenbau zu sorgen. Die Maßnahme hier in Ameis ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Die Bauarbeiten für die Fahrbahnverschmälerung, für die Errichtung zweier Pförtneranlagen sowie für die Adaptierung der Nebenflächen, für das Anlegen neuer Parkbuchten und für die Entwässerung im Bereich der gesamten Ortsdurchfahrt von Ameis laufen auf Hochtouren. Dabei wird die Fahrbahn der B 219 auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern etwa zehn Zentimeter abgefräst. Anschließend wird eine neue bituminöse Schichte wieder aufgebracht. Für die Ableitung der Fahrbahnwässer werden neue Spitzgräben hergestellt sowie neue Einlaufschächte versetzt.

Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Poysdorf und Baufirmen der Region aus. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro, wovon etwa 750.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 150.000 Euro von der Marktgemeinde Staatz getragen werden. Die Arbeiten werden in zwei Etappen in den Jahren 2019 und 2020 ausgeführt. Die Arbeiten an den Nebenflächen können ohne große Verkehrseinschränkungen abgewickelt werden. Für die Asphaltierungsarbeiten der Hauptfahrbahn wird eine zumindest teilweise Sperre der Straße im Herbst 2019 notwendig sein.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse