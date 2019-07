Alois Bachmeier neuer Obmann der WGKK

Überzeugter Arbeitnehmervertreter übernimmt Spitze der Wiener Gebietskrankenkasse

Wien (OTS) - Der Vorstand der Wiener Gebietskrankenkasse hat heute einstimmig Alois Bachmeier zum neuen Obmann der WGKK gewählt. Der gebürtige Wiener übernimmt damit die Funktion von Ingrid Reischl, die in der Vorwoche als Leitende Sekretärin in den ÖGB gewechselt war: „Ziel wird es sein, den erfolgreichen Weg der vergangenen zehn Jahre im Dienste der Versicherten fortzusetzen“, erklärt Bachmeier. Die derzeit laufende Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen sei dabei die wohl größte Herausforderung: „Die Kosten, die diese Fusion verursacht, werden zunehmend sichtbar. Dieses Geld müsste eigentlich in die Versorgung der Menschen investiert werden. Genau das gilt es in Zukunft sicherzustellen.“ In diesem Zusammenhang begrüßt der neue WGKK-Obmann jüngste Aussagen des Managements der künftigen Österreichischen Gesundheitskasse, wonach es keine neuen Selbstbehalte geben wird. Bachmeier: „Hier nehme ich die Führungsspitze gerne beim Wort. Und wir werden darauf achten, dass diese Ankündigung hält.“

Interessen der ArbeitnehmerInnen im Fokus

Damit knüpft der gelernte Koch nahtlos an seine bisherige Berufslaufbahn und den jahrelangen Einsatz für die Interessen der ArbeitnehmerInnen an. Seit dem Jahr 2004 ist Bachmeier in unterschiedlichen Funktionen in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier tätig. Ein Schwerpunkt war dabei die Kollektivvertrags-Politik. Im Jahr 2010 übernahm er die Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden der Kontrollversammlung der WGKK. An Verhandlungsgeschick wird es also nicht fehlen, um in den nächsten sechs Monaten wichtige Errungenschaften der solidarischen Krankenversicherung nachhaltig zu festigen. „Krankheit darf auch in Zukunft nicht zur Kostenfalle werden. Die Menschen müssen unabhängig von ihrem Einkommen die bestmögliche Behandlung erhalten“, so Bachmeier abschließend.

