Dreifachauszeichnung für MentalSpa am Bodensee

MentalSpa Fritsch am Berg am Pfänderhang erhielt drei Auszeichnungen beim European HEALTH & SPA AWARD

Wissenschaftliche Methoden unterstützen die Nachweisbarkeit und die Nachhaltigkeit unseres Modells Diana Sicher-Fritsch

Lochau/Bregenz/Wien (OTS) - Das im Juli 2014 von der Familie Fritsch mit 64 Betten eröffnete MentalSpa liegt am Pfänderhang mit traumhaftem Blick über den Bodensee. Thomas Fritsch und Diana Sicher-Fritsch erhielten erneut dreimal Bestplatzierungen unter 41 Nominierten: In der Kategorie "Best Hotel (Resort) Spa" erzielte das MentalSpa den dritten Platz, in der Kategorie Best Signature Treatment wurde das MentalSpa auf den zweiten Platz und als bestes österreichisches Haus gereiht. Mental-Coach und Spa-Leiterin Diana Sicher-Fritsch errang den dritten Platz in der Kategorie "Beste Spa-Managerin“ und den Titel "best in Austria“.

MentalSpa mit Gesundheitsmodell

Ein eigens für die Wellness-Hotellerie entwickeltes und prämiertes einzigartiges Gesundheitsmodell ergänzt das Angebot." Wissenschaftliche Methoden unterstützen die Nachweisbarkeit und die Nachhaltigkeit unseres Modells “, so Diana Sicher-Fritsch. Der European HEALTH & SPA AWARD wurde zum elften Mal vergeben und gilt als Oscar für Wellnessunternehmen in Europa. Die ausgezeichneten Häuser werden mittels Mystery Guesting geprüft.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Fritsch, Buchenberg, 6911 Lochau, Tel. 05574 43029