Erlesenes für den Urlaub: AK-Online-Bibliothek mit 50.000 E-Medien zum kostenlosen Download

Linz (OTS) - Mit der kostenlosen Online-Bibliothek hat die oö. Arbeiterkammer ein attraktives Angebot geschaffen, das gerade jetzt in der Urlaubssaison und im Sommer interessant ist. 50.000 Buchtitel, Zeitschriften und Hörbücher stehen zum Herunterladen bereit. Dazu gibt es auch noch Kurse für 16 Sprachen. Im Vorjahr wurden über 35.000 Titel entlehnt.

Ob neuester Roman-Bestseller, spannendes politisches Buch, Fachliteratur oder interessante Zeitschriften: Jede Oberösterreicherin und jeder Oberösterreicher kann das umfangreiche Angebot kostenlos nutzen. Motto: „Gratis lesen, wann ich will, was ich will und wo ich will.“ Ob am Smartphone, am E-Reader oder am Tablet – der Weg vom Interesse an einem Buch bis zum Lesevergnügen ist denkbar kurz. Es braucht lediglich einen Internetzugang und ein paar Klicks.

Come sta? Sehr beliebt für die Vorbereitung auf den Sommerurlaub im Ausland sind auch die Sprachkurse: In 16 Sprachen können sich Lernbegeisterte auf verschiedenen Niveaus auf Urlaubssituationen vorbereiten. Neben Klassikern wie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch sind etwa auch Chinesisch, Japanisch oder Thai im Programm.

Komplizierte Anmeldung? Mitnichten! Das Angebot der AK Oberösterreich ist für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zugänglich: Unter ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek kann sich jeder einfach und unkompliziert registrieren und die Online-Bibliothek auch sofort nutzen. Infos, welche Apps oder Programme dafür benötigt werden, gibt es auf der Website der AK. Überdies stehen natürlich auch Mitarbeiter/-innen der AK für telefonische Auskünfte unter +43 50 6906 2643 oder per Mail an bibliothek@akooe.at zur Verfügung.

„Unsere stetig wachsende, kostenlose Online-Bibliothek ist für die Leserinnen und Leser aller Altersgruppen ein überaus attraktives Angebot“, stellt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fest.





