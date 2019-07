TU Austria: Staffelübergabe an Rektorin Sabine Seidler mit 1. Juli 2019

Mit 1. Juli 2019 fungiert TU Wien-Rektorin Sabine Seidler zum dritten Mal als Präsidentin der technischen Universitätsallianz TU Austria.

Wien/Graz/Leoben (OTS) - Mit 1. Juli 2019 geht die Präsidentschaftsstaffel zum dritten Mal seit der Vereinsgründung 2010 für ein Jahr lang an die TU Wien und damit an Rektorin Sabine Seidler. Der jährliche Wechsel erfolgt laut der geltenden TU Austria Statuten. Der Vorstand ab 1. Juli setzt sich wie folgt zusammen: Präsidentin ist Univ.Prof. Sabine Seidler (Rektorin der TU Wien), als Vizepräsidenten fungieren Univ.Prof. Harald Kainz (Rektor der TU Graz) und Univ.Prof. Wilfried Eichlseder (Rektor der Montanuniversität Leoben).

Nach einem Jahr Präsidentschaft resümiert der scheidende Präsident aus Leoben, Wilfried Eichlseder: „Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit und unser konsequentes Auftreten ist es uns auch im vergangenen Jahr gelungen, wichtige Themen an jene Entscheidungsträger heranzutragen, die für die Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Österreich Verantwortung tragen. Die Sichtbarkeit der TU Austria wurde nachdrücklich verbessert", so Eichlseder.

In sieben zentralen Kernthemen sehen die drei Technischen Universitäten besonderes Synergiepotenzial: Energie, Materialwissenschaft, Geowissenschaften/Geodäsie, Fertigungstechnik, Tunnelbau, Techno-Ökonomie und Informations- und Kommunikationstechnologie. „Die TU Austria ist eine starke Allianz mit dem Willen und dem Potential, in der Universitäts- und Bildungslandschaft viel zu gestalten und voranzutreiben", sagt Präsidentin Sabine Seidler im Hinblick auf die Positionsbestimmung im tertiären Bildungssektor. Hauptaugenmerk legt Präsidentin Seidler auf die Konzeption von Schulkooperationsprojekten zur Stärkung der MINT-Fächer und auf das Jubiläum 2020 „10 Jahre TU Austria“.

Präsenz in Alpbach

Den hohen Anforderungen des Arbeitsmarktes und ihrer Kooperationspartner begegnet die TU Austria unter anderem mit dem vierten Durchgang des „Innovationsmarathon 2019“ während der Alpbacher Technologiegespräche. Nach den großen Erfolgen des Innovationsmarathons in den Vorjahren lädt die TU Austria am 23. August Studierende und Unternehmen zum Marathon während der Alpbacher Technologiegespräche ein. StudentInnen werden mit realen Aufgabenstellungen aus Unternehmen konfrontiert und haben in Teams für die Erarbeitung ihrer Lösungskonzepte 24 Stunden Zeit.

Die Breakout Session der TU Austria am 23. August widmet sich dem Thema „Cybersecurity, Privatsphäre, Ethik – Chancen und Risiken für eine Digitale Gesellschaft“.

Hochschulpolitischer Dialog mit der Industrie

Am 30. September, 17:30 Uhr veranstaltet die TU Austria gemeinsam mit der Industriellenvereinigung den 2. Hochschulpolitischen Dialog zum Thema „Wie gewinnt Österreich Spitzenkräfte für Wissenschaft und Wirtschaft?" im Haus der Industrie. ExpertInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenscahft diskutieren die Frage, welche Rahmenbedingungen und welches Arbeits- und Forschungsumfeld den Wissenschafts- und Innovationsstandort Österreich attraktiv machen, um internationale Spitzenkräfte zu gewinnen und zu halten.

Die Allianz

„United through Excellence“ – die gemeinsame Mission ist klar: Bündelung der Kräfte durch Kooperation und dadurch gemeinsam mehr erreichen. Im Verbund engagieren sich die VertreterInnen der drei österreichischen technischen Universitäten für Anliegen der Forschung, Lehre und Hochschulpolitik. TU Austria ist der Verbund der drei technischen Universitäten in Österreich - TU Wien, TU Graz und Montanuniversität Leoben. Seit 2010 verbindet die Initiative mehr als 9.800 MitarbeiterInnen und mehr als 45.300 Studierende in den technischen Natur- und Ingenieurwissenschaften.

