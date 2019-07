AVS Verkehrssicherung hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Lorenz Markierungen unterzeichnet

Kurten und Wittstock, Deutschland (ots/PRNewswire) - AVS Verkehrssicherung ("AVS"), ein Portfoliounternehmen des Triton Fonds IV, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Lorenz GmbH ("Lorenz"), einem renommierten Anbieter im Bereich der Fahrbahnmarkierung und Baustellensicherung mit Sitz in Wittstock/Dosse, unterzeichnet. Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Lorenz Markierungen, gegründet 1992, verfügt über langjährige Erfahrung in der Applikation hochwertiger und nachhaltiger Markierungs-Materialien, sowohl in permanenten, als auch in temporären Einsatzgebieten. Darüber hinaus versteht sich Lorenz als zuverlässiger Lieferant und Ausrüster von Baustellenabsicherungen. Das Unternehmen ist primär im Großraum Mecklenburg und Berlin, aber auch bundesweit tätig und arbeitet eng sowohl mit staatlichen Bauträgern, Städten und Gemeinden, als auch privaten Baufirmen zusammen.

"Lorenz beschäftigt über 30 Mitarbeiter, ist als verlässlicher Dienstleister auch überregional an 3 Standorten bekannt und stellt daher eine ideale Ergänzung des Leistungsspektrums der AVS Gruppe dar", erläutert Andreas Schwingeler, COO bei AVS.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit AVS. Unsere Unternehmen ähneln sich sehr im familiären Denken und Handeln. Gemeinsam können wir noch besser auf die steigendenden Anforderungen unserer Kunden reagieren", betont Rüdiger Lorenz, Geschäftsführer der Lorenz GmbH.

Über AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung ist ein führender Spezialanbieter für Verkehrssicherungs-Dienstleistungen in Deutschland und Europa. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kürten und bietet alle wesentlichen Dienstleistungen rund um Verkehrssicherheitsprojekte an. Diese reichen von der ersten Planung über Einholung von Genehmigungen bis hin zum kompletten Baustellenaufbau und Sicherheitsaspekten. AVS zeichnet sich durch internationale Präsenz an 21 Standorten aus. In Deutschland ist AVS an 18 bundesweiten Standorten repräsentiert. International verfügt AVS über einen Standort in Lettland und 2 Standorte in Dänemark. AVS beschäftigt rund 730 Mitarbeiter.

Über Triton

Seit der Gründung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufgelegt und sich auf Unternehmen in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitsweisen fokussiert. Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Tritons Ziel ist es, seine Portfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeit erfolgreich weiterzuentwickeln. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen, positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 38 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 14,9, Mrd. Euro und rund 73.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.

