Land&Forst Betriebe mit neuem Internetauftritt

Webseite und Verbandsmagazin erstrahlen im modernen Outfit

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor dem Sommer gehen die Land&Forst Betriebe mit ihrer neuen Verbandswebseite www.landforstbetriebe.at online, die nun im neuen Kleid erstrahlt. Modern und benutzerfreundlich verstärken die Land&Forst Betriebe Österreich den Dialog mit der Gesellschaft, um das Bewusstsein für aktuelle Themen rund um die Landbewirtschaftung zu schaffen.

Bei der Gestaltung der neuen Webseite wurde ein Augenmerk darauf gelegt, den verschiedenen Informationsbedürfnissen unterschiedlicher Benutzer übersichtlich und durch klare Menüführung gerecht zu werden. Modernes Outfit kombiniert mit aktuellen und zeitlosen Inhalten soll zum „hineinschmökern“ als auch zum Verweilen auf www.landforstbetriebe.at anregen.

„Die heimischen Landbewirtschafter stehen heute vor großen Herausforderungen: Klimaveränderungen, die Verhandlungen auf europäischer Ebene über die Gemeinsame Agrarpolitik und den mehrjährigen Finanzrahmen, oder die Urbanisierung und damit verbunden das veränderte Verständnis der Bevölkerung zur Natur seien stellvertretend für viele Themen genannt. Dabei wird es zunehmend wichtiger, mit den verschiedenen Gesellschaftsgruppen stärker in den Dialog zu treten. Mit dem Relaunch unserer Verbandswebseite haben wir dieses wichtige Kommunikationsinstrument an die heutigen Anforderungen angepasst. Wir wollen damit nun auch verstärkt darüber informieren, warum die Land&Forst Betriebe Österreich und deren Mitglieder dem Land verbunden und der Zukunft verpflichtet sind“, freut sich DI Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich, über den gelungenen Relaunch, der die Kommunikation über die nachhaltige Landbewirtschaftung verstärken wird.

Modern, serviceorientiert und benutzerfreundlich

Aktuelle Inhalte auf der Verbandswebseite www.landforstbetriebe.at werden zukünftig mit starken Bildern untermauert. Das neue Design ist „responsive“ und passt sich somit automatisch an die verwendeten Endgeräte an. Sowohl in der Hauptnavigation als auch auf der Startseite werden die wichtigsten Themen des Verbandes und seiner Mitglieder gut sichtbar und zentral positioniert. Die aktuellen und wechselnden Inhalte bieten zukünftig auch noch mehr Anreize dafür, die Verbandswebseite regelmäßig zu besuchen.

Mit den neu gestalteten Seiten bietet der Verband auch zusätzliches Service an: Interessierte können sich etwa bei Veranstaltungen direkt online anmelden. Von der Bereitstellung von Vorträgen zum Download über Bildergalerien bis hin zu Positionspapieren und anderen Publikationen liefert www.landforstbetriebe.at nun eine vielfältige Informationspalette. Der gelungene Relaunch wurde durch die Webagentur Getdesigned professionell begleitet.

Verbandsmagazin aktuell im neuen Look

Auch das Verbandsmagazin der Land&Forst Betriebe Österreich aktuell erscheint in einem neuen Look. Das Magazin hat mit dem Relaunch ein modernes, natürliches, sympathisches und doch elegantes Aussehen mit mehr Magazin-Charakter erhalten. Größere Bilder, Infografiken und -boxen sowie moderne Eyecatcher-Elemente bringen Abwechslung ins Erscheinungsbild der einzelnen Beiträge, ohne den informativen Charakter des Magazins zu vernachlässigen. Für die Neugestaltung des Verbandsmagazins zeichnet sich die Agentur KOMO Wien in enger Zusammenarbeit mit der Pressereferentin verantwortlich. Das Verbandsmagazin aktuell steht ab sofort auch auf der Website www.landforstbetriebe.at (unter Services/Publikationen) zum Download zur Verfügung.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit sowie Verantwortung zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen ein Drittel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

Rückfragen & Kontakt:

Land&Forst Betriebe Österreich

Mag. Renate Magerl

Presse und Kommunikation

+43-1-533 02 27-21

magerl @ landforstbetriebe.at