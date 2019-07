Hoch hinaus: Das Kursprogramm 2020 der TÜV AUSTRIA Akademie

Mehr als 400 Kurse und ein neuer Programmbereich bringen die Mitarbeiter/innen von Unternehmen - getreu dem Motto - ‚hoch hinaus‘.

Wien (OTS) - Wie wichtig Weiterbildung ist, haben Unternehmen schon längst erkannt: Im ‚War for talents‘ bringen gut ausgebildete Fachkräfte den entscheidenden Marktvorsprung. Laut einer MAKAM Studie für die ‚Plattform für berufsbezogene Weiterbildung‘ plant heuer fast jedes 5. Unternehmen mehr in Weiterbildung zu investieren, 69% haben gleich viel Weiterbildungsbudget vorgesehen wie im Vorjahr.

Technik und Produktion (39%) wird wie in den letzten Jahren am häufigsten als wichtigste Weiterbildungsmaßnahme genannt, die den größten Konkurrenzvorsprung verschafft.



„Wer heute erfolgreich sein will, für den ist Lebenslanges Lernen eine Selbstverständlichkeit. Für unsere Teilnehmer/innen ist in der TÜV AUSTRIA Akademie mehr drin: Kompetenz, Praxisorientierung, erfahrene Referenten und ein fachliches Netzwerk“, sagt Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie.

Am Puls der Zeit und am Stand der Technik

Das neue TÜV AUSTRIA Akademie Kursprogramm leistet auch dieses Jahr wieder einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Mitarbeiter/innen, Firmen und Institutionen durch die Bereitstellung von gebündeltem, hochwertigem Know-how in vier Kernbereichen: Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität.

Neu im Programm sind die Kurse rund um das Thema Personalmanagement, die den Fokus auf Human Relations und Human Capital in Recht, Norm und Praxis legen. Zusätzlich bietet die TÜV AUSTRIA Akademie Ingenieur-Zertifikate, Expertentage, Fachbücher, E-Learning-Programme und firmeninterne Trainings an; in zahlreichen Kursen und Lehrgängen erhalten Absolvent/innen nach bestandener Prüfung zudem ein Zertifikat des TÜV AUSTRIA.

Ein gutes Jahr für die TÜV AUSTRIA Akademie



Mit über 15.000 Teilnehmer/innen und mehr als 1.000 Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen war es auch 2018 wieder ein gutes Jahr für die TÜV AUSTRIA Akademie. Die zahlreichen Weiterempfehlungen sprechen sich herum: Das Industriemagazin kürte die Akademie dieses Jahr zum 6. Mal in Folge zur „Nr. 1“ der Trainingsinstitute im Bereich Technik/Produktion. Weitere Informationen: www.tuv-akademie.at

TÜV AUSTRIA Akademie Kursprogramm 2020 Hoch hinaus mit mehr als 400 Kursen! Jetzt downloaden!

