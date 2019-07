Greenpeace-Aktion vor Parlament für österreichweites Glyphosat-Verbot

Umweltschutzorganisation fordert Parlamentsparteien dazu auf, heute für vollständiges Glyphosat-Verbot zu stimment

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat heute vor dem Parlament in der Hofburg für ein österreichweites Glyphosat-Verbot demonstriert. AktivistInnen in Schutzanzügen und mit Atemmasken und Giftspritzen ausgestattet, protestierten für das Aus des Unkrautvernichters in Österreich. Greenpeace fordert alle Parlamentsparteien dazu auf, dem vorliegenden Antrag für ein vollständiges Verbot von Glyphosat zuzustimmen.

“Ein nationales Verbot von Glyphosat ist längst überfällig und laut Europäischer Kommission auch rechtlich möglich”, sagt Sebastian Theissing-Matei, Glyphosat-Experte bei Greenpeace in Österreich: “Wer es mit dem Schutz der Menschen und der Umwelt ernst meint, muss heute den vorliegenden Antrag für ein umfassendes Glyphosat-Verbot unterstützen.” Abgestimmt wird über einen Antrag der SPÖ für ein österreichweites Verbot von glyphosathaltigen Produkten. Sollte der Antrag durchgehen, wäre Österreich das erste EU-Land, das Glyphosat vollständig von Äckern, aus Grünräumen und von Gartenflächen verbannt. “Gerade erst im Mai haben sich nach einer Greenpeace-Befragung erstmals alle österreichischen Parteien für ein Verbot von Glyphosat ausgesprochen. Jetzt müssen die Parteien Wort halten und heute für ein Ende des gefährlichen Unkrautvernichters stimmen”, appelliert Theissing-Matei an das Gewissen der Abgeordneten im Österreichischen Nationalrat.

Der vorliegende Antrag für ein vollständiges Glyphosat-Verbot sei in jedem Fall rechtskonform, so Greenpeace. Dieser sieht nämlich die Möglichkeit eines Einspruchs der Europäischen Kommission im Rahmen der sogenannten “Notifizierung” vor. Demnach würde das vollständige Verbot in Österreich erst nach offizieller Zustimmung der Europäischen Kommission in Kraft treten. Die Europäische Kommission selbst hatte in der Vergangenheit mehrfach zugesichert, dass nationale Verbote von glyphosathaltigen Pestiziden rechtlich möglich sind.

- Bildmaterial finden Sie unter http://bit.ly/2YnbUH3

Dieses steht unter Angabe der Foto-Credits zur einmaligen Nutzung kostenlos zur Verfügung (© Greenpeace / Astrid Schwab)

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Theissing-Matei

Glyphosat-Experte

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 610 3995

E-Mail: sebastian.theissing @ greenpeace.org



Marianne Fobel

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 (0)664 816 9716

E-Mail: marianne.fobel @ greenpeace.org