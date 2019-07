Livestream: GlemmRide Slopestyle mit prominentem Rider Line Up

GlemmRide Bike Festival von 03. - 07. Juli

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Das Rider Line Up des fünften GlemmRide Slopestyle im SalzbugerLand könnte kaum prominenter besetzt sein. Mit Emil Johansson (SWE), Tomas Lemoine (FRA), Nicholi Rogatkin (USA), Torquato Testa (ITA), Erik Fedko (GER), Alex Alanko (SWE), Paul Couderc (FRA), Dawid Godziek (POL), Lukas Knopf (GER), Jakub Vencl (CZE) und Lucas Huppert (SUI) – allesamt in den Top 15 des FMB World Rankings – ist am 6. Juli ein Slopestyle-Contest auf höchstem Trickniveau zu erwarten. Der Österreicher Bernd Winkler ist in diesem Jahr erstmalig als Set Rider gelistet. 2018 hat er sich vom Pre-Qualifying über Qualifying bis aufs Podium des Finales (Platz 3) gekämpft. Wer holt sich in diesem Jahr die GlemmRide Trophäe und das Preisgeld von 15.000 Euro?

Am 3. Juli startet die fünfte Auflage des GlemmRide Bike Festivals. Zahlreiche geführte Touren mit Profis wie zum Beispiel Mountainbike Legende Richie Schley, Kathi Kuypers, Angie Hohenwarter, Marcus Klausmann und Streckenkobra Stevie Schneider stehen zwischen SCOTT Pumptrack-Sessions, BMW Mountains CARaoke, Armwrestling, Lines Bike Pulling und den AUVA Radworkshops für Kids auf dem Programm. Mit von der Partie: Mountainbike-Profi und YouTube-Star Fabio Wibmer.

Vergesst mir das Feiern nicht!

Das GlemmRide Bike Festival steht nicht nur für Bike-Action höchster Klasse, sondern auch für legendäre Partys! Ob bei der Rooftop Session mit DJ Sound, Reggae-Vibes mit Mountain Reggae Radio, den DJ Sets der Masters of Dirt, Cats on Bricks und Beat the Dancefloor oder bei Parasol Caravan und Krautschädl live – die Partys sind mit der Grund, warum sich die Besucher, Expo-Aussteller und Athleten bereits am Sonntag schon aufs nächste Jahr freuen.

Das goldene Highlight des Festivals



Der GlemmRide Slopestyle mit FMB Gold Status lockt jedes Jahr die weltweit besten Athleten aus Amerika und Europa. Doch das diesjährige Rider Line Up wartet mit dem Großteil der internationalen Top 15 auf!

Emil Johannson aus Schweden geht nach seiner Verletzung mit einem zweiten Platz beim Crankworx Innsbruck Slopestyle mit gestärktem Selbstvertrauen in Saalbach an den Start. FMB World Champion 2016 und 2. der FMB Weltrangliste 2017 und 2018 Nicholi Rogatkin aus den USA ist bekannt für seine technisch schwierigen Tricks. Torquato Testa (ITA) zeigte beim GlemmRide Slopestyle Contest 2018 einen einwandfreien Run und landete damit ganz oben auf dem Podest. Der Österreicher Bernd Winkler musste sich 2018 noch vom Pre-Qualifying über Qualifying bis ins Finale kämpfen und schaffte es auf Platz 3. 2019 geht er als Set Rider an den Start. An wen gehen die GlemmRide Trophäe und die 15.000 Euro Preisgeld dieses Jahr?

Das gesamte Rider Line Up inkl. Pre-Quali Riders findet ihr hier.

Livestream



Zur Freude aller, die nicht zu den 15.000 Besuchern vor Ort zählen, werden die Qualifikationen und Finalläufe des GlemmRide Slopestyles live übertragen.



Der Stream läuft über Vimeo-Livestream unter https://www.saalbach.com/de/events/glemmride/livestream

und auf der GlemmRide Facebook Seite.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen außerdem einen Embed-Code zur Einbindung auf Ihrer Website zur Verfügung stellen können:

<iframe id="ls_embed_1561458909" src="https://livestream.com/accounts/25474197/events/8722433/player?width=960&height=540&enableInfoAndActivity=true&defaultDrawer=feed&autoPlay=true&mute=false" width="960" height="540" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen> </iframe><script type="text/javascript" data-embed_id="ls_embed_1561458909" src="https://livestream.com/assets/plugins/referrer_tracking.js"></script



Save the Date

GlemmRide Bike Festival 2020 von 01. bis 05. Juli 2020



Medienakkreditierung

Medienvertreter sind herzlich eingeladen mit uns die fünfte Auflage des GlemmRide Bike Festivals zu feiern. Ihre Akkreditierung richten Sie bitte an Karin Pasterer, k.pasterer @ saalbach.com.

Weitere Infos unter saalbach.com/glemmride

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Karin Pasterer

Presse und PR

Tel.: +43 6541 6800 115

k.pasterer @ saalbach.com

www.saalbach.com