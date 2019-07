Hagelversicherung: Hitzehöhepunkt endete mit einem Unwetter

Schaden in der Landwirtschaft in Oberösterreich: 1 Million Euro

Wien (OTS) - Österreichische Hagelversicherung, 1 Juli 2019: Die extreme Hitzewelle ist vorerst beendet: dem heißesten Juni aller Zeiten folgten heute am Nachmittag und Abend regional schwere Unwetter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Besonders betroffen ist auf einer Fläche von 2.300 Hektar die Landwirtschaft in Oberösterreich im Bezirk Wels-Land. „Unsere Landwirte haben es aufgrund der zunehmenden Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel, immer schwerer! Das zeigt auch das heutige Unwetter, mit teilweise schweren Schäden beim Getreide, Raps, Mais und Soja. Nach ersten Erhebungen durch unsere Sachverständigen beträgt der Gesamtschaden in der Landwirtschaft knapp 1 Million Euro“, so der zuständige Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Oberösterreich, Ing. Wolfgang Winkler.

Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.

