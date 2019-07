Der steuerfreie Restaurant Pass Gutschein nun auch als Visa Karte

Wien (OTS) - Zufriedener Magen, zufriedene Mitarbeiter. Für Unternehmen, die die Gesundheit und Motivation ihrer Mitarbeiter fördern wollen, jedoch keine eigene Kantine haben, bietet sich ab sofort die neue Sodexo Restaurant Pass Card als passende digitale Lösung zur Unterstützung beim täglichen Mittagessen. Die Visa-basierte Prepaid Karte kann österreichweit in Gaststätten und Kantinen zur Bezahlung verwendet werden und ist mit einem maximalen Steuerfreibetrag in Höhe von 4,40€ pro Arbeitstag und Mitarbeiter beladbar.

„Mit der neuen Restaurant Pass Card haben wir ein digitales Produkt geschaffen, das eine Alternative zu unseren gewohnten Papiergutscheinen darstellt. Die perfekte Lösung für den digitalen Verwender“, so Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards.

Kartennutzer können im Cardholder Portal und in der App ihr Guthaben abfragen, die letzten Transaktionen einsehen oder bei Verlust die Karte sperren. Die Chipkarte ermöglicht eine schnelle, kontaktlose Bezahlung via NFC. Auch auf Datensicherheit wird höchster Wert gelegt.

Arbeitgeber können die Sodexo Restaurant Pass Card ganz einfach und bequem verwalten: Die Karten der Mitarbeitenden können im Kundenportal jederzeit wiederbeladen, bei Bedarf gesperrt, oder nachbestellt werden.

Sodexo

1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet, ist Sodexo heute weltweit führend bei „Quality of Life Services“ im Alltag. In über 50 Jahren haben wir eine einzigartige Expertise entwickelt, unterstützt von 460.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus rund 100 Berufsgruppen, die täglich 100 Millionen Verbraucher in 72 Ländern rund um den Globus servicieren.

Sodexo Benefits & Rewards Services Austria ist seit 1993 in Österreich tätig und mit rund 400.000 Verwendern und 19.000 Einlösestellen Marktführer in der Abwicklung von steuerfreien Sozialleistungen mittels Gutscheinsystemen für Mitarbeiter. Neben den bewährten Papiergutscheinen werden bereits seit 2006 auch Kartenlösungen angeboten. Das Produktportfolio wird ständig erweitert, um den im Wandel begriffenen Bedürfnissen der Kunden und Endnutzer mit innovativen Lösungen entgegenzukommen und immer am Puls der Zeit zu bleiben.

Weitere Informationen zu Sodexo Benefits & Rewards Services Austria: www.sodexo.at



