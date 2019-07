TAKE-Konferenz: Building Future Competences

Internationales Wissensmanagement trifft sich von 3.-5. Juli in Wien

Wien (OTS) - Von 3.-5. Juli wird Wien zum internationalen Treffpunkt im Wissensmanagement. An diesen drei Tagen dreht sich alles um die multidisziplinäre Erforschung der wissensbasierten Wirtschaft. Insbesondere stehen das Verhältnis und die Kluft zwischen Theorien und Praktiken in der wissensbasierten Wirtschaft des 21. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Als Gastgeber dieses hochkarätigen Zusammentreffens fungiert das Institut für Angewandte Gewerbeforschung mit Unterstützung der Bundessparte Gewerbe und Handwerk (WKÖ). Mit an Bord ist zudem die Wirtschaftsuniversität Wien als wissenschaftlicher Co-Gastgeber.

„Experten aus verschiedenen Bereichen wie Personalentwicklung, Personalmanagement, intellektuelles Kapital, Logistik, öffentliche Politik, Innovation und Unternehmertum treffen in Wien zusammen und machen TAKE zu einem einzigartigen Forum“, sagt Reinhard Kainz, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk. (PWK354/US)

Das Konferenz-Programm finden Sie hier: https://www.take-conference2019.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-28_TAKE2019_Program.pdf

