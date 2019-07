ORF Vorarlberg: „Nnella“ gewinnt den „Schnabl“ 2019

Platz 2 für Sixpack, Platz 3 für Falco Luneau beim mundARTpop/rock-Wettbewerb des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Die Vorarlberger Musikerin „Nnella“ hat mit ihrer Band den mundARTpop/rock-Wettbewerb des ORF Vorarlberg „Singa, wia dr Schnabl gwachsa isch“ gewonnen. Sie konnte beim großen Open-Air-Finale am Marktplatz in Rankweil mit ihrem Lied „Da Wichtigschte Song“ überzeugen. Die Jury – bestehend aus den Sängerinnen Martina Breznik und Alex Sutter, Musiker Thomas Pegram sowie Kabarettist und Musiker Markus Linder – war von ihrem musikalischen Talent, ihrer Stimme und ihrem selbstgeschriebenen Song begeistert und wählte Nnella auf den ersten Platz.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ich bin überwältigt, wie viele junge, talentierte Menschen mit unterschiedlichen Musikstilen heuer wieder dabei waren. Die ‚Schnabl‘-Siegerin ‚Nnella‘ hat alle mit ihrer einzigartigen Stimme und einem berührenden Song begeistert. Wir freuen uns sehr mit der jungen Musikerin über diesen Erfolg.“

Auf den zweiten Platz schaffte es die Band Sixpack mit ihrem Lied „Andersch“. Der dritte Platz ging an Falco Luneau mit seinem Song „I wär nüt, wär i ohne di“. Ein Spezialpreis wurde an das Duo „Ellefant & Gazele“ für ihr Lied „Minivän“ verliehen und den Publikumspreis holten sich Söf mit ihrem Song „Voradlberg“.

Insgesamt zwölf Einzelmusiker und Bands waren im Finale vertreten. Aber nicht nur die Finalisten rockten die große Bühne:

Ausnahmemusiker Philipp Lingg und die Wälder Band „Brassclub“ sorgten als Special Guest für grandiose Stimmung.

Die zwölf Finalisten im Überblick

Christoph Müller mit „Schwach“

David Baldessari mit „Hoamweag“

Dill mit „Du tuascht miar net guat – hungriga Zäck“

Ellefant & Gazele mit „Minivän“ (Spezialpreis)

Falco Luneau mit „I wär nüt, wär i ohne di“ (Platz 3)

JäMS mit „Ned s’glieche ohne di"

Nnella mit „Da Wichtischte Song“ (Platz 1)

Sara und Lukas mit „D’Woahrheit“

Sixpack mit „Andersch“ (Platz 2)

Söf mit „Voradlberg“

Wildwäxl mit „Darfs a bitzle meh si“

Ximea mit „S’Leba“

Neben der begehrten „Schnabl“-Trophäe wartete auch ein Preisgeld: Für den ersten Platz gab es 3.000 Euro, für den zweiten Platz 2.000 Euro und für den dritten Platz 1.000 Euro. Die Preisträger können ihr Lied unter fachkundiger Begleitung im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn aufnehmen. Die Siegertitel werden zudem im Programm von ORF Radio Vorarlberg gespielt.

Verabschiedung vom „Schnabl“-Vater Guntram Pfluger

Vor fast zwei Jahrzehnten initiierte Guntram Pfluger den mundARTpop/rock-Wettbewerb des ORF Vorarlberg „Singa wia dr Schnabl gwachsa isch“. Mit der diesjährigen 18. Ausgabe der legendären Dialektmusikveranstaltung verabschiedete sich Guntram Pfluger nun in den Ruhestand. Auf der Bühne wurde der „Schnabl-Vater“ gebührend verabschiedet – inklusive Ständchen der Jury und des Moderatorenduos Ulli von Delft und David Breznik.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit Guntram Pfluger verabschiedet sich eine Institution des ORF Vorarlberg in den Ruhestand. Er hat vor fast zwei Jahrzehnten den mundARTpop/rock-Wettbewerb ins Leben gerufen und ist zum leidenschaftlichen Förderer der Vorarlberger Dialektmusik geworden. Ohne ihn wäre der ‚Schnabl‘ nicht das, was er heute ist – eine fixe Größe in der Vorarlberger Musiklandschaft.“

