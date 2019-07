Toto: Dreifachjackpot mit rund 150.000 Euro wartet

Jackpot beim Zwölfer dreimal geknackt

Wien (OTS) - Auch in der Toto Runde 26 blieb der Dreizehner Gewinntopf verschlossen, und damit geht es in der nächsten Runde bereits um einen Dreifachjackpot, was bedeutet: Für den Dreizehner warten rund 150.000 Euro. „Schuld“ daran ist Schwedens höchste Spielklasse, denn alle drei Gewinner eines Zwölfers scheiterten jeweils an einem schwedischen Spiel.

Beim Zwölfer ging es ja um einen Jackpot, und der wurde von zwei Niederösterreichern und einem Kärntner geknackt. Jeder der drei erhält dafür rund 6.400 Euro. Einer der Niederösterreicher scheiterte an Spiel 11 (Falkenbergs – Elfsborg), der zweite an Spiel 13 (AIK Stockholm – Malmö), und der Kärntner an Spiel 12 (Sundsvall – Eskilstuna).

In der Torwette warten Jackpots im ersten und im zweiten Rang, da niemand auch nur vier Ergebnisse richtig getippt hatte.

Annahmeschluss für die Runde 27 ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 26

3fachJP Dreizehner, im Topf warten EUR 135.335,46 – 150.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 6.364,70 26 Elfer zu je EUR 74,80 176 Zehner zu je EUR 22,10 65 5er Bonus zu je EUR 24,90

Der richtige Tipp: 2 1 X X X / 1 1 1 2 X 1 X X 1 2 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 8.892,24 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.141,82 Torwette 3. Rang: 16 zu je EUR 43,70 Hattrick: JP zu EUR 119.311,96

Torwette-Resultate: 1:+ +:0 1:1 0:0 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at