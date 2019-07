FPÖ-Neubauer: „Begnadigung sämtlicher noch lebender Südtirol-Aktivisten als Zeichen guten Willens und Menschlichkeit“

„Besuch des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella muss zum Anlass genommen werden, über die Begnadigungen zu verhandeln“

Wien (OTS) - „Wenn heute der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella bei seinem Österreich-Besuch Gespräche mit der österreichischen Staatsspitze führt, darunter Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzlerin Bierlein, ist es grundsätzlich sehr erfreulich, dass das Gnadengesuch des Südtirol-Aktivisten Heinrich Oberleitner auf der Agenda steht“, stellte heute der freiheitliche Südtirolsprecher NAbg. Werner Neubauer fest und erinnerte, dass sich unser Bundespräsident bereits im April dieses Jahres für eine Begnadigung der ehemaligen Südtirol-Aktivisten einsetzen wollte.

„Es wäre durchaus ein Gebot der Menschlichkeit, sämtliche noch lebenden Südtirol-Aktivisten zu begnadigen, damit diese ihren Lebensabend in ihrer Heimat verbringen können. Schicksale, wie jenes von Siegfried Steger, dem die Teilnahme an der Beerdigung seiner Mutter versagt war, sind unmenschlich und grausam. Diese Männer haben für den Einsatz für die Heimat bereits einen sehr hohen Preis bezahlt – sie durften deren Boden über ein halbes Jahrhundert nicht betreten – das käme einer strafrechtlichen Verurteilung von fast zweimal lebenslang gleich - das muss ja wohl reichen“, so Neubauer.

„Ich appelliere an die beiden Staatsoberhäupter Österreichs und Italiens: Nehmen Sie diesen Staatsbesuch zum Anlass und schreiben Sie heute Geschichte - lassen Sie Menschlichkeit walten und leiten Sie die Begnadigung der noch lebenden Südtirol-Aktivisten in die Wege“, bekräftigte Neubauer sein Anliegen.

