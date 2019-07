6. Pöndorfer Country Charity Challenge: mehr als 42.000 Euro für den guten Zweck gesammelt!

Die Schirmherrin der Spenden-Initiative NR-Abg. Dr. Juliane Bogner-Strauß übergab die Spenden direkt an vier karitative Projekte.

Pöndorf (OTS) - Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem oberösterreichischen Pöndorf und Umgebung sowie aus der Politik, Wirtschaft, Medizin und Wissenschaft feierten am 29. Juni den erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Spendeninitiative bei vielfältigen Spaß-Wettkämpfen im Rahmen der 6. Pöndorfer Country Charity Challenge (PCCC). In den letzten sechs Jahren wurden mehr als unglaubliche 390.000 Euro im Rahmen dieser Spendeninitiative gesammelt. Die Spenden gehen auch dieses Jahr ohne jedwede Abzüge direkt an die ausgewählten Projekte. Ganz getreu dem Motto „Wir helfen helfen!“ ist die PCCC in den letzten Jahren zu einem traditionellen Fixpunkt in der Charity-Landschaft von Oberösterreich und vom ganzen Land geworden.

Seit bereits sechs Jahren unterstützt der Verein „Subvenire“ Institutionen und Vereine, deren Engagement direkt bei hilfsbedürftigen Menschen ankommt. Heuer sind wieder zahlreiche Unternehmen und Institutionen aus der Region und dem ganzen Land der Einladung der Nationalratsabgeordneten und ehemaligen Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend Dr. Juliane Bogner-Strauß gefolgt und haben großzügig für den guten Zweck gespendet. „Die Pöndorfer Country Charity Challenge ist eine großartige Initiative. Dieses Jahr haben wir uns mit dem Projekt des Mobilen Kinderteams mit Unterstützung des Hospizvereins Steiermark in Graz und Leoben, der Ronald McDonald Kinderhilfe, der Werkstätte Steyr der Lebenshilfe Oberösterreich sowie mit dem Verein Feuerball ganz bewusst für Projekte entschieden, die durch ein ehrenamtliches und unermüdliches Engagement ihrer Mitglieder Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien direkt unterstützen. Dazu haben wir auch einer lokalen Familie mit schwerem Schicksal unter die Arme gegriffen“, betonte Bogner-Strauß, die sich freut, seit zwei Jahren PCCC-Schirmherrin zu sein.

Auch dieses Mal haben sieben Teams bei sieben Stationen um Punkte gekämpft. Die erworbenene Punkte wurden von der PERI Group in bares Geld umgewandelt und dem Gesamterlös hinzugefügt. „Als jahrelanger Diamant-Spender der PCCC geht es uns darum, Institutionen zu unterstützen, die ihre Arbeit dem ehrenamtlichen Engagement verdanken. Auch dieses Mal haben wir uns für vier Projekte entschieden, die sich seit Jahren tagtäglich für die Betreuung schwer kranker Kinder und ihrer Familien sowie für deren Inklusion in unsere Gesellschaft einsetzen. Dazu haben wir auch heuer eine in Not geratene Familie aus der Region Pöndorf finanziell unterstützt. Unter ihnen allen wird der Gesamterlös ohne Abzug jeglicher Kosten aufgeteilt“, so Mag. Birgit Bernhard und Mag. Hanns Kratzer von der PERI Group.

Am Programm der diesjährigen Wettkämpfe im Rahmen der Pöndorfer Country Charity Challenge standen spannende Spielstationen wie Stockschützen, Hufeisenwerfen, Geruchstation oder Vikingerschach, Heimwerken & Nageln sowie Ladder Golf. Die motivierten Teams gaben ihr Bestes, um möglichst viele Punkte zu erkämpfen. Als Sieger ging das Team „Transport“ mit dem Teamleiter Hans Wielend, gefolgt vom Team „Vollgas“ mit dem Teamleiter Jürgen Daxer. Den dritten Platz teilten sich die Teams „Rumkugeln“ mit der Teamleiterin Gabriele Ott und das Team „Subvenire“ mit der Teamleiterin Martina Hagspiel.

Helfen ist alles!

Der Gesamterlös von 42.833 Euro wurde im Rahmen einer feierlichen Scheckübergabe durch die Schirmherrin Bundesministerin a.D. Dr. Juliane Bogner-Strauß an die ausgewählten Projekte überreicht. Im Namen des Mobilen Kinderteams Palliativbetreuung zeigte sich Ute Dolnicar über die Spende in der Höhe von 16.890 Euro erfreut: „Ich möchte mich bedanken, dass wir als Verein eingeladen wurden. Spenden sind für uns wichtig, da wir sonst über keinerlei Einnahmequellen verfügen. Wir finanzieren damit die Ausbildung unserer Palliativ-Kräfte, die direkt den betroffenen Kindern und deren Familien zugutekommt.“

Im Namen der Ronald McDonald Kinderhilfe übernahm Sandra Jayet den Spendenscheck in der Höhe von 14.231 Euro. „Wir wurden heuer zum zweiten Mal ausgewählt, was uns sehr ehrt. Da der Bau für unser neues Haus in Salzburg bevorsteht, stellt diese Spende einen zusätzlichen wichtigen Baustein dar. Darüber freuen wir uns sehr.“

Für die Lebenshilfe Steyr nahm die Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr den Spendenscheck im Betrag von 7.712 Euro entgegen und bedankte sich dafür. „Es ist erstaunlich, was wir Jahr für Jahr im Rahmen der Pöndorfer Country Charity Challenge bewegen können. Es ist mir ein Herzensanliegen und ich bin mit großer Freude, Engagement und Spaß dabei“, betonte Mursch-Edlmayr.

Martina Loidl vom Verein Feuerball freute sich ebenfalls über eine Spende von 2.000 Euro: „Wir als Verein Feuerball freuen uns, heuer das erste Mal dabei sein zu dürfen. Als kleiner Verein, der gerade österreichweit bekannt werden will, zählt für uns jede Spende. Es ist toll, im Rahmen der PCCC so eine Unterstützung zu erfahren.“

Darüber hinaus erhielt die hilfsbedürftige Familie aus der Region Pöndorf 2.000 Euro.

Prominente Unterstützung

Auch heuer beteiligten sich zahlreiche Prominente aus der lokalen und österreichischen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesundheitsbranche an den spannenden Wettkämpfen in Pöndorf und unterstützten so diese karitative Initiative

„Es ist wichtig, den erfolgreichen Weg der PCCC fortzusetzen. Man kann hier in Verbindung mit Spaß und Spiel Gutes tun. Gratulation an die Veranstalter, dass das immer so erfolgreich durchgeführt wird“, sagte Mag. Martin Schaffenrath, Mitglied im Überleitungsausschuss der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

„Als einer der Gesundheitssprecher im OÖ Landtag und aus der Umgebung von Pöndorf kommend, freue ich mich sehr, heute dabei sein zu können und viele Gespräche mit Personen zu haben, die ehrenamtlich Großartiges leisten. Die PCCC widmet sich einem guten Zweck, den ich gerne unterstütze“, betonte LAbg. Dr. Walter Ratt, FPÖ-Gesundheitssprecher im OÖ Landtag.

Der Pöndorfer Bürgermeister Johann Zieher ist Stammgast der PCCC und freute sich, viele Spender aus der Region wieder zu treffen. „Ich freue mich, dass zum sechsten Mal in Pondorf so eine erfolgreiche Charity-Veranstaltung stattfindet, mit der wir ausgewählten Projekten und Familien gemeinsam helfen können.“

Links zu den begünstigten Organisationen:

Mobiles Kinderteam Palliativbetreuung mit Unterstützung des Hospizvereins Steiermark:

https://hospiz-stmk.at/h320-das-mobile-kinderteam-stellt-sich-vo

Ronald McDonald Kinderhilfe: www.kinderhilfe.at



Werkstätte Steyr der Lebenshilfe Oberösterreich: www.ooe.lebenshilfe.org/lebenshilfe/index.php/steyr.html

Verein Feierball: www.feuerball.at

Über Subvenire und die Pöndorfer Country Charity Challenge

Mit dem Ziel, Menschen und ihre Schicksale finanziell zu unterstützen, wurde Subvenire – Verein zur Unterstützung von Menschen in Not gegründet und das Konzept der Pöndorfer Country Charity Challenge entwickelt. Seit zwei Jahren fungiert Nationalratsabgeordnete und Bundesministerin a.D. für Frauen, Familien und Jugend Dr. Juliane Bogner-Strauß als Schirmherrin.

2018 unterstützte die PCCC die Aktion Kinderherz Österreich, Aktion Lernhaus Niederösterreich und die Ronald McDonald Kinderhilfe mit einem Gesamterlös von 51.021,63 Euro. Im Jahre 2017 wurden im Rahmen der PCCC 76.691 Euro für den guten Zweck gesammelt. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 74.338,04 Euro gespendet. Im Jahr 2015 konnten 77.783,50 Euro und im Jahr 2014 71.787,87 Euro für wohltätige Zwecke erspielt werden. Transparenz hat dabei die oberste Priorität: Jeder gespendete Euro wird dokumentiert und offen gelegt, der Gesamterlös geht zu 100 Prozent an die ausgewählten Organisationen. Spendenkonto: Subvenire – Verein zur Unterstützung von Menschen in Not / IBAN: AT 75 3436 3000 0005 5400 / BIC: RZ 00 AT 2L 363

Gemeinsam sind wir stärker – ein Auszug aus der großzügigen Spender- und engagierten Teilnehmerliste der PCCC 2019:

Mag. pharm. Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer

Prim. Univ.-Prof. Dr. Matthias Bolz, Leiter der Augenklinik des Kepler Universitätsklinikums in Linz

Ernst Eder, Autohaus Fink GmbH & Autohaus Ing. Ernst Eder GmbH

Mag. Gernot Idinger, Landeskrankenhaus Steyr

Univ.-Prof. Dr. Lars Kamolz, Leiter der Klinischen Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, MedUni Graz

Christa Karigl-Ornezeder, Ornezeder & Partner GmbH & Co KG, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Veronika Macek-Strokosch, Eat2day Ernährungsconsulting

Mag. Pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer

Andreas Oitner, Gebrüder OITNER Bauunternehmung Ges.m.b.H.

Martina Olf-Meindl, Market Access & Governmantal Affairs Direktor, Merck GesmbH

Maximilian Neuhofer, Installationstechnik Neuhofer GmbH & Co KG

Dr. Erwin Rebhandl, Allgemeinmediziner in Haslach an der Mühl, AM-Plus Präsident

Mag. Martin Schaffenrath, MBA, Mitglied im Überleitungsausschuss der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)

Dr. Hans Jörg Schelling, Präsident des Vereins PRAEVENIRE, Bundesminister a. D.

Mag. Dr. Klaus Schuster, Gesundheitsexperte

Univ.-Prof. Dr. Hannes Stockinger, Department of Molecular Immunology, Institute of Hygiene and Applied Immunology, Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, MedUni Wien

Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger, Präsident der Oberösterreichischen Apothekerkammer

Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin MedUni Wien

Hans Wielend, Wielend Transport und Handels GmbH

Stimmen zur PCCC

Hans Wielend (Wielend Transport und Handels GmbH): „Ich bin seit Beginn der PCCC dabei und unterstütze sie, da mir die Kombination aus Spielen, Spaß und dem guten Zweck gefällt!“

Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt (Medizinische Universität Wien): „Ich komme sehr gerne zur PCCC, weil ich es toll finde, hier auf spielerische Art und Weise sehr wichtige Projekte unterstützen zu können. Diese sind immer ganz sorgsam ausgesucht. Ich freue mich immer, hier mitmachen zu können.“

Dr. Erwin Rebhandl (Allgemeinmediziner, AM PLUS-Präsident): „Auf der einen Seite bedeutet es, Spaß hier dabei zu sein, auf der anderen Seite können wir dadurch eine sehr hohe Summe für Projekte im sozialen Bereich sammeln, die es auf jeden Fall zu unterstützen gilt.“

Martina Hagspiel (Kurvenkratzer): „Es ist für mich interessant, bei der PCCC viele verschiedene Stakeholder aus dem Gesundheitsbereich zu treffen und dabei gleichzeitig etwas Gutes zu tun.“

