Theater, Lesungen und Vorträge

Von „Ritter Rost und der Schrottkönig“ in Schiltern bis „Liebes Leid (Ver)Lust“ in Mödling

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Ritter Rost und der Schrottkönig“ präsentiert Intendant Werner Auer im Rahmen seines „Kindermusicalsommers NÖ“ in der Gartenarena Schiltern heuer ein neues Abenteuer der „Ritter Rost“-Reihe von Jörg Hilbert und Felix Janosa für Ritter und Burgfräulein ab drei Jahren; Premiere ist am Mittwoch, 3. Juli, ab 15 Uhr. Gespielt wird bis 4. August, Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr sowie Sonntag ab 13 Uhr; am Samstag, 13. Juli, gibt es ab 18 Uhr eine Sondervorstellung im Zuge der „Gartensommer Vollmondnacht“. Nähere Informationen und Karten bei den Kittenberger Erlebnisgärten unter 02734/8228-0 und e-mail office @ kittenberger.at bzw. beim Theaterfest Niederösterreich über die Ticket-Line 01/960 960-11 und www.theaterfest-noe.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 3. Juli, bringt das Lastkrafttheater ab 19 Uhr im Innenhof von Schloss Fels am Wagram „Ein Hemd, ein Stock, ein Damenunterrock“ nach der Komödie „Zeitvertreib“ von Johann Nestroy in der Regie von Nicole Fendesack auf die Bühne. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11 12 75 43, Max Mayerhofer, und 0676/694 76 25, David Czifer, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Die Festspiele Reichenau setzen ihren diesjährigen Premierenreigen am Mittwoch, 3. Juli, mit Arthur Schnitzlers 1905 in Reichenau geschriebenem Schauspiel „Der Ruf des Lebens“ in einer neuen Spielfassung von Renate Loidolt (Regie: Helmut Wiesner) fort; Beginn im Großen Saal des Theaters Reichenau ist um 19.30 Uhr. Am Donnerstag, 4. Juli, folgt ab 19.30 Uhr im Neuen Spielraum Scott Fitzgeralds Roman „Die Schönen und Verdammten“ in einer Dramatisierung von Nicolaus Hagg (Regie: Michael Gampe). Als „Literatur in Szene“ gibt es dann noch am Samstag, 6. Juli, ab 11 Uhr im Neuen Spielraum Thomas Manns „Mario und der Zauberer“ in einer Fassung von Renate Loidolt. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten bei den Festspielen Reichenau unter 02666/525 28, e-mail festspiele @ festspiele-reichenau.com und www.festspiele-reichenau.com.

Nina Blums „Märchensommer NÖ“ auf Schloss Poysbrunn präsentiert heuer als interaktives Kindertheater mit Musik für Kinder zwischen vier und 12 Jahren „Das Dschungelbuch - neu gebrüllt!" von Michaela Riedl-Schlosser (Regie: Margit Mezgolich). Die Premiere am Donnerstag, 4. Juli, beginnt um 17 Uhr; Folgevorstellungen: 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. und 28. Juli sowie 2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 24. und 25. August. Spielbeginn ist am Freitag um 16 Uhr bzw. am Samstag und Sonntag sowie zusätzlich am Donnerstag, 15. August, um 11 und 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim „Märchensommer“-Infotelefon unter 0699/134 411 44, info @ maerchensommer.at und www.maerchensommer.at.

Im Rahmen des Festivals Retz liest Martin Horváth am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal im Historischen Rathaus Retz aus seinem Roman „Mein Name ist Judith“ über Verfolgung, Flucht und Exil einer jüdischen Wiener Familie. Am Samstag, 6. Juli, folgt, wiederum ab 19.30 Uhr im Bürgersaal im Historischen Rathaus Retz, eine Lesung von Kateřina Tučková und Sabine Haupt aus Tučkovás Roman „Gerta. Das deutsche Mädchen“ über den Leidensweg einer Deutsch-Tschechin, die 70 Jahre Ausgrenzung und Unrecht erlebt. Am Sonntag, 7. Juli, hält dann Dechant Clemens Beirer ab 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan bei freiem Eintritt einen philosophisch-theologischen Vortrag über „Maria Magdalena“. Nähere Informationen bzw. Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Freitag, 5. Juli, bringt die Waidhofner Volksbühne ab 20 Uhr im Innenhof des Schlosses Rothschild in Waidhofen an der Ybbs „My Fair Lady“ von George Bernard Shaw und Alan J. Lerner zur Premiere (Regie und Bearbeitung: Uschi Nocchieri). Zu sehen ist die musikalische Komödie weiters am 9., 10., 12., 13., 16., 17., 19., 20., 23., 24., 26. und 27. Juli jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0676/360 65 22, e-mail tickets @ wy-volksbuehne.at und www.wy-volksbuehne.at.

Am Samstag, 6. Juli, unternehmen Bernadette Kalteis und Johannes Deibl ab 18.30 Uhr im Dietmayrsaal von Stift Melk unter dem Titel „Babylon – Entdeckungen in den Büchern der Stiftsbibliothek“ einen ideengeschichtlichen Streifzug durch hängende Gärten und biblische Wunder. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

In der Burgarena Reinsberg spielt das Theater Tabor für Kinder ab fünf Jahren am Sonntag, 7., und Samstag, 13. Juli, jeweils ab 15.30 Uhr „Die kleine Hexe“ nach dem Buch von Otfried Preußler. Nähere Informationen und Karten bei der Burgarena Reinsberg unter 07487/213 88, e-mail office @ reinsberg.at und www.burgarena.reinsberg.at.

Schließlich präsentiert „Shakespeare in Mödling“ noch bis Samstag, 27. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 19.30 Uhr im Konzerthof des Stadtamtes „Liebes Leid (Ver)Lust“ nach William Shakespeare in der Regie von Nicole Fendesack. Nähere Informationen und Karten unter 0650/750 73 56 und www.shakespeareinmoe.at.

