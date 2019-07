„kreuz und quer“ über „Mord im Namen der Ehre“

Am 2. Juli ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „kreuz und quer“ zeigt am Dienstag, dem 2. Juli 2019, ab 22.30 Uhr in ORF 2 eine Reportage über „Mord im Namen der Ehre“.

Es ist eine Art Gruselgeschichte, die sich vor vielen Jahren in Nazareth zugetragen haben soll und die den Ausgangspunkt dieser Dokumentation bildet: Eine junge Palästinenserin wird getötet, weil sie die Ehre der Familie verletzt hat. Eines Nachts schleicht sich die Großmutter in das Zimmer des Mädchens und tropft der Schlafenden Quecksilber ins Ohr. Das Mädchen stirbt sofort. Die palästinensische Regisseurin Abeer Zeibak Haddad erzählt diese Geschichte in ihrer Dokumentation „Mord im Namen der Ehre“, die „kreuz und quer“ zeigt. Sie selbst erinnert sich aus ihrer Kindheit daran, das Schicksal des Mädchens hat sich damals tief in ihr Gedächtnis gegraben. Vielleicht auch, so sagt sie, weil ihr Familienname „Zeibak“ Quecksilber bedeutet.

Immer wieder werden palästinensische Frauen und Mädchen zu Opfern sogenannter „Ehrenmorde“. Sie werden erschossen, erstochen oder erwürgt. Die Täter sind häufig männliche Verwandte der Frauen. Vor diesem Hintergrund macht sich die Filmemacherin auf eine – immer wieder auch sehr persönliche – Spurensuche durch die palästinensische Gesellschaft. Haddad reist durch Israel und die palästinensischen Gebiete, führt Gespräche mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und sammelt Geschichten, Geständnisse, Beweise und Gerüchte. Sie trifft Frauen, deren eigene Erlebnisse Betroffenheit erzeugen, und Aktivistinnen, die sich für Frauenrechte stark machen. Sie spricht mit einer Politikerin und Psychologin über die verborgenen Mechanismen, die es möglich machen, dass sogenannte „Ehrenmorde“ fast schon als Teil der Kultur betrachtet werden. Und sie trifft die Eltern einer jungen Frau, die von einem Unbekannten erschossen wurde.

Die Dokumentation erzählt von Frauen und Mädchen, die „im Namen der Ehre“ ermordet wurden. Und von jenen, die dem Schlimmsten entkommen konnten – und doch schwer an den Folgen der Geschehnisse tragen.

