„DIE.NACHT“ im Sommer: „Gäste, Gäste, Gäste“ bei „Willkommen Österreich“ am 2. Juli in ORF 1

Danach: „Wiedersehen mit dem Sommerkabarett „Alex Kristan: Lebhaft“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ im Sommer: Ein vergnügliches Wiedersehen mit ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann gibt es am Dienstag, dem 2. Juli 2019, um 23.20 Uhr in ORF 1 bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ – diesmal mit Josef Hader, Alice Schwarzer, Dolly Buster und Michael Mittermeier. Davor, um 22.00 Uhr, heißt es ebenfalls lachen, wenn Alex Kristan mit „Lebhaft“ auf dem „Sommerkabarett“-Programm steht.

Sommerkabarett: „Alex Kristan: Lebhaft“ um 22.00 Uhr

Es ist sein drittes Soloprogramm, seine Pointen sind noch präziser, noch lustiger, noch frecher. Daher auch der Untertitel „Rotzpip'n forever“. Wobei Alex Kristan seine berühmten Parodiefähigkeiten natürlich auch hier wieder unter Beweis stellt.

Die nächsten ORF-„Sommerkabaretts“ am Freitag im Überblick:

5. Juli: Michael Mittermeier: „Live! Club Special“

12. Juli: Thomas Maurer: „Zukunft“

19. Juli: Thomas Stipsits: „Stinatzer Delikatessen“

26. Juli: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

2. August: Pizzera & Jaus: „Unerhört solide“

9. August: Florian Scheuba: „Folgen Sie mir auffällig“

16. August: Tricky Niki: „Hypochondria“

23. August: Andreas Vitásek: „Austrophobia“

30. August: Peter Klien: „Reporter ohne Grenzen“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen. Mit zwei Ausnahmen: Am 9. Juli steht die ORF-Premiere von Gunkl mit „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“ auf dem Programm und am 6. August gibt es ein Wiedersehen mit Stefan Haider und seinem Programm „Free Jazz“.

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 23.20 Uhr

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ bietet im Sommer einen Rückblick auf die Talk-Highlights der vergangenen Jahre mit den auffälligsten, spannendsten und unterhaltsamsten Gesprächen – diesmal mit Josef Hader, Alice Schwarzer, Dolly Buster und Michael Mittermeier.

