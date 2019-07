ORF SPORT + mit dem FIFA-Women’s-World-Cup-Semifinalspiel England – USA

Am 2. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 2. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Semifinalspiel England – USA beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der Golden Roof Challenge 2019 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankeich kämpfen am 2. Juli England gegen die USA und am 3. Juli die Niederlande und Schweden um den Einzug in das Finale. Die Kommentatoren sind Erwin Hujecek (2. Juli) und Anna-Theresa Lallitsch (3. Juli), als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 1. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

