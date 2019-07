Juni 2019: Jugendarbeitslosigkeit sinkt deutlich um 14 Prozent – Beschäftigung legt um 1,7 Prozent zu

Eichtinger/Hergovich: Niedrigste Juni-Arbeitslosenquote seit sieben Jahren

St. Pölten (OTS/NLK) - „In Niederösterreich sind Ende Juni 44.677 Personen bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 1.665 Personen oder 3,6 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Dieser erfreuliche Trend der letzten Monate mit einer steigenden Beschäftigung und der sinkenden Arbeitslosigkeit setzt sich auch im letzten Monat fort“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger, und führt weiter aus: „Die Arbeitslosenquote im Juni 2019 ist auf 6,5 Prozent gesunken. Diesen niedrigen Wert hatten wir zuletzt vor sieben Jahren. Besonders erfreulich ist das Minus von 14 Prozent (607 Personen) bei den Jugendlichen bis 25. Das zeigt, dass wir mit der NÖ Lehrlingsoffensive punktgenau unseren Jugendlichen helfen und gleichzeitig den Fachkräftemangel bekämpfen können“, so Eichtinger und weiter: „Die Halbzeitbilanz der NÖ Lehrlingsoffensive zeigt bereits Erfolge: 4.225 junge Menschen haben bereits an den Programmen teilgenommen, davon haben 705 bereits einen Job gefunden.“

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt in Niederösterreich ist weiter positiv: „Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen zeigen, dass die Maßnahmen bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ankommen “, so Landesrat Eichtinger.

„Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte aufgrund der sehr guten Auslastung der Betriebe in den Metall- und Elektroberufen (-5,3 Prozent), in den Fremdenverkehrsberufen (-6,7 Prozent), in den Bauberufen (-6,4 Prozent), aber auch bei den TechnikerInnen (-9,8 Prozent) verzeichnet werden“, so AMS-Chef Sven Hergovich und ergänzt:

„Fachkräfte sind gefragter denn je, im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein Plus von 19,1 Prozent (121) bei den offenen Lehrstellen. Auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit freuen wir uns über einen starken Rückgang (-12,6 Prozent), mit dem wir österreichweit im Spitzenfeld liegen.“

„Die Beschäftigung entwickelt sich weiterhin in eine erfreuliche Richtung: erste Schätzungen zeigen uns, dass man im Juni mit ca. 638.000 unselbstständig Beschäftigten rechnen kann – ein Plus von 1,7 Prozent (+11.000). Auch in diesem Monat können wieder alle Bereiche davon profitieren. Die positive Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ist sehr erfreulich und zeigt uns, dass wir in Niederösterreich den richtigen Weg gehen, um die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen zu unterstützen“, so Hergovich und Eichtinger.

