illy zieht in den ersten Bezirk ein

Das Kaffee-Traditionsunternehmen illycaffè ist jetzt in der Wiener Innenstadt präsent: Nächst der Hofburg lädt das illy Caffè Habsburgergasse zu italienischem Kaffeegenuss ein.

Wien (OTS) -

Ein Hauch Italiens mitten in Wien

illycaffè, der traditionsreiche italienische Kaffeeproduzent aus Triest, präsentiert sein einzigartiges Store-Konzept nun auch in der Habsburgergasse in Wien. Der hochfrequentierte Graben und die Kärntner Straße liegen ums Eck und die Kaffeebar in der Habsburgergasse, gleich gegenüber der Hofreitschule, lädt mit einer attraktiven Außenterrasse zum Verweilen ein.

Mit dem gastronomischen Konzept der Kaffeebars verfolgt illy das Ziel, Kaffeeliebhaberinnen weltweit an der unvergleichlichen Atmosphäre einer traditionellen, echt italienischen Kaffeebar teilhaben zu lassen. Vom Zischen des Milchaufschäumens bis zum rhythmisch-melodiösen Klacken der Siebträgermaschine: Die klassisch designten Bars werden zu Treffpunkten für Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber, die das Vergnügen einer Tasse illy Espresso und italienischer Snacks in einladendem Ambiente zelebrieren möchten.

Weltweit gibt es bereits mehr als 259 illy Lokale in 43 Ländern. Jede einzelne Kaffeebar behält auch im internationalen Vergleich ihren ganz eigenen Charakter. Das betrifft auch, aber nicht nur

die Atmosphäre. Zu den gastronomischen Highlights im illy Caffè in der Habsburgergasse zählen authentisch italienische Snacks und natürlich Kaffeezubereitungen in über 20 verschiedenen Varianten. Wien ist in Sachen illy in bester internationaler Gesellschaft: In den letzten Jahren haben in zahlreichen Metropolen wie Rom, Mailand, Paris, San Francisco, Tokio, Hong Kong, Peking und Amsterdam in besonders attraktiven Lagen neue illy Lokale eröffnet.

Adresse und Öffnungszeiten:

illy Caffè Habsburgergasse

Habsburgergasse 14, A-1010 Wien

Montag - Sonntag: 08 - 23 Uhr

