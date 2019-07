17 Verkehrstote in der vergangenen Woche

Im ersten Halbjahr 2019 kamen 195 Personen ums Leben

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben acht Motorradlenker, sechs Pkw-Lenker, ein Fußgänger, ein Lenker einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es am Sonntag, 30. Juni 2019, im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark, bei dem ein 24-jähriger Motorradlenker getötet wurde. Der bevorrangte Motorradlenker prallte auf einer Bundesstraße, im Kreuzungsbereich mit einer Gemeindestraße, gegen einen 52-jährigen Pkw-Lenker, der in diesem Moment in die Kreuzung einfuhr. Der 24-Jährige wurde durch den Anprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein nachkommender Motorradlenker konnte den Unfallfahrzeugen nicht mehr ausweichen und wurde durch den Anprall ebenfalls von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Am Wochenende, zu Beginn der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückten sechs Verkehrsteilnehmer tödlich.

Sieben Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, sechs auf einer Landesstraße, drei auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in der Steiermark, je vier in Niederösterreich und Oberösterreich, zwei in Tirol und jeweils einer im Burgenland und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen eine Vorrangverletzung, in je drei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen ein gesundheitliches Problem und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers und ein technischer Defekt. Bei drei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Sechs tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Im ersten Halbjahr 2019 kamen auf Österreichs Straßen 97 Pkw-Insassen, 37 Motorradlenker (inkl. Leichtmotorräder), 28 Fußgänger, 16 Radfahrer, fünf Personen auf Mopeds, vier Insassen von Klein-Lkws, zwei Lenker von Spiel- und Sportgeräten, zwei Personen auf Traktoren, ein Lenker eines schweren Lkw und ein Lenker einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine ums Leben.

Vom 1. Jänner bis 30. Juni 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 195 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 199 und 2017 171.

