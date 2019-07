Spaß und Action in den Ferien mit den Unternehmen Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Spaß und jede Menge Action für Kinder bieten die Unternehmen der Wien Holding mit ihrem diesjährigen Sommerprogramm. In der Therme Wien warten zahlreiche sommerliche Highlights auf die Thermengäste und die Central Danube sorgt während der Familienwochen für den Familienausflug der besonderen Art mit dem Twin City Liner. So kommt während der Sommerferien garantiert keine Langeweile auf!

Therme Wien: Summer Feeling in Oberlaa

In der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, gilt in den Sommermonaten nicht nur der beliebte Sommertarif sondern auch ein vielfältiges Sommerprogramm, das speziell für Kinder gestaltet wurde. Im Juli und August ist immer am Montag der Highlighttag und da wird in der Therme Wien mit verschiedenen Mottos für Abwechslung gesorgt:

1. Juli Tigerturnen in der Therme Wien

8. Juli Schöller-Eis-Highlighttag

15. Juli Mit Tschigong auf Natur-Safari

22. Juli Tschigongs Body- & Soul-Training

29. Juli Ravensburger-Übergroßer Spielespaß

5. August Mit Tschigong in der Welt der Berufe

12. August Schöller-Eis-Highlighttag

19. August Mit Tschigong rund um die Welt

26. August Tigertolles Sommerabschlussfest

Sommertarif:

Tageskarte Erwachsene mit Kästchen 21 Euro statt 27,40 Euro

Tageskarte Erwachsene mit Kabine 23 Euro statt 29,40 Euro

Tageskarte Mitbenutzer Erwachsene 20 Euro statt 26,40 Euro

Tageskarte Mitbenutzer Kind 14 Euro statt 17,50 Euro

Ein Kind pro Erwachsenem am Kindermontag gratis (ausgenommen Feiertage).

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Central Danube: Familienwochen am Twin City Liner

Der Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, verbindet in nur 75 Minuten Fahrzeit die Wiener Innenstadt mit der Altstadt von Bratislava. Wie wäre es in den Sommerferien also mit einem Familienausflug der besonderen Art? Während der „Familienwochen“ von 19. bis 23. August sowie von 30. September bis 27. Oktober 2019 reisen Familien mit Kindern besonders günstig mit dem Schnellkatamaran, denn bis zu zwei Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos!

Dieses Angebot gilt für alle Fahrten innerhalb der Familienwochen. Diese Aktion ist nur über die Twin City Liner-Buchungshotline unter +43 1 904 88 80 buchbar!

Rückfragen & Kontakt:

