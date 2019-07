Tipps für Grillsaison

Pernkopf, Kasser: Auf Regionalität achten und Lebensmittelabfälle vermeiden, ist doppelter Umweltschutz

St. Pölten (OTS/NLK) - Die heurige Grillsaison in Niederösterreich hat bereits begonnen. In diesem Zusammenhang geben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“, Tipps, wie Abfälle beim Grillen eingespart werden können. Pernkopf erklärt dazu: „Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren die besten Lebensmittel, für jedes Agrarprodukt aus Übersee gibt es eine regionale Alternative. Wer Lebensmittel aus fernen Ländern kauft, importiert damit auch Tausende Transportkilometer und niedrigere Umweltstandards.“ Anton Kasser fügt hinzu: „Wer saisonal und regional einkauft, leistet einen doppelten Beitrag zum Umweltschutz. Einerseits durch Einsparung von langen Transportwegen und andererseits durch den Einkauf beim regionalen Direktvermarkter. Das hilft sowohl Einkaufsmenge als auch Verpackungen einzusparen und ist somit ein Beitrag zur Vermeidung von Abfällen.“ Die NÖ Umweltverbände bieten auf www.umweltverbaende.at ihren Saisonkalender „Alles hat seine Zeit!“ an.

Pernkopf führt weiter aus: „Immer größerer Beliebtheit erfreut sich regionales Gemüse auf den Grilltellern. Man sollte aber bedenken, dass Gemüse leicht verdirbt und unbedingt in den nächsten Tagen verarbeitet werden sollte.“ Das Grillgut sollte man erst einen Tag vor der Zubereitung kaufen, denn sollten Gäste kurzfristig absagen, oder das Wetter nicht mitspielen, können Steak und Würstchen auch noch einige Tage später auf dem Grill landen. Notfalls lässt sich das frische Fleisch für den nächsten Grillabend einfach einfrieren. Auch mariniertes Grillfleisch kann tiefgekühlt und vor der nächsten Grillfeier im Kühlschrank wieder aufgetaut werden. Bereits gegrilltes Fleisch sollte so rasch als möglich wieder gekühlt werden. Anton Kasser abschließend: „Oft zeigt sich am Ende des Grillabends, dass zu viele Lebensmittel eingekauft wurden. Wir wollen erreichen, dass die Lebensmittelabfälle reduziert werden.“

