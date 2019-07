Heiße Zeiten

Wie Sie gut durch den Sommer kommen

Wien (OTS) - Schwitzen kann uns in Bedrängnis bringen - mit Flecken auf der Kleidung und schlechtem Geruch. Warum es für unser Wohlbefinden dennoch sehr wichtig ist und was den Geruch von Schweiß ausmacht. Außerdem: Wie Abschalten im Urlaub am besten gelingt und wie sich die gewonnene Erholung in den Alltag „retten“ lässt.

Außerdem in der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär:

MEDIZIN populär wird 45!

Wie auf einem Karussell

Schwindel ist häufig und macht vielen Angst. Was ihn auslösen kann und welche Maßnahmen im Akutfall helfen.

Essen für heiße Tage

Wenn es draußen heiß ist, empfehlen sich Speisen, die von innen her kühlen. Die besten Ernährungstipps für sommerliche Hitzetage.

Auf die Plätze, fertig, los!

Herrliches Sommerwetter lädt zu Aktivitäten im Freien ein, doch das Kind lässt sich nicht von Fleck bewegen? Wie es gelingt, kleine Bewegungsmuffel zum Training zu animieren.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Juli 2019.

