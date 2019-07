„Spiele von Gestern“ im Mariahilfer Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Mariahilf (6., Mollardgasse 8) organisieren ein gemütliches Beisammensein für Klein und Groß am Donnerstag, 4. Juli. Um 17.00 Uhr geht das Treffen los. Die Veranstaltung hat den Titel „Spiele von Gestern“. Das Mitmachen beim „Nachmittag für spielfreudige Menschen jeden Alters“ ist gratis. Spenden sind stets willkommen. Zuerst wird eine Spielzeug-Sammlung besichtigt. Hernach plaudern Kinder, Eltern und Museumsleute über beliebte Spielsachen in der Vergangenheit und über neuzeitliche Belustigungen. Althergebrachte Spielutensilien werden gemeinsam angefertigt und sogleich ausprobiert. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0650/510 92 78 (Ulli Fuchs). Fragen an das Museumsteam (Leitung: Erich Dimitz): Telefon 586 78 68. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1060@bezirksmuseum.at.

