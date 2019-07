Nicht zurückgekehrter Strafgefangener am Hauptbahnhof aufgegriffen

Wien (OTS) - 30.06.2019, 23:00 Uhr

10., Am Hauptbahnhof/ Vorplatz Südtirolerplatz

Beamte der PI Hauptbahnhof bemerkten einen auf einer Wartebank schlafenden Mann mit Hund und führten eine Personskontrolle durch. Schon während der Amtshandlung wirkte der 34-Jährige (Stbg:

Österreich) nervös und blickte sich immer wieder hektisch um – offenbar auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit.

Im Zuge der Datenanfrage stellte sich dann heraus, dass der Kontrollierte ein Strafhäftling mit elektronischer Fußfessel ist, der in seiner Wohnung in Graz aufhältig hätte sein sollen. Die Fußfessel hatte sich der Mann laut eigenen Angaben selbst entfernt.

Der bereits mehrfach amtsbekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und in die JA Josefstadt überstellt. Sein Hund wurde der Wiener Tierrettung übergeben.

