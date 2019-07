Marktgemeinde Röschitz freut sich über neuen Spielplatz

LR Teschl-Hofmeister: Der neue Spielplatz ist Treffpunkt für alle Generationen

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern wurde der neu gestaltete Spielplatz von Roggendorf im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister offiziell eröffnet: „Die Bewegung der Kinder an der frischen Luft und die Freude am gemeinsamen Spielen standen bei diesem Projekt besonders im Vordergrund. Im Rahmen der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“, die in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“ ermöglicht wird, ist es gelungen unter Miteinbindung von Eltern, Schule und Gemeinde einen naturnahen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen.“ Aktuell läuft die dritte Förderperiode der Aktion, bei der zwei Drittel der Projektkosten bis zu einem Maximalbetrag in der Höhe von 20.000 Euro vom Land Niederösterreich gefördert werden. Zusätzlich begleitet die NÖ Familienland GmbH die Gemeinden durch das Projektteam Spielplatzbüro während der gesamten Umsetzung. Heuer werden 39 von insgesamt 99 geförderten Bewegungs- und Bewegungsräumen realisiert.

Nur wenige Gehminuten vom Ortzentrum Roggendorf entfernt liegt der adaptierte Spielplatz. Im Rahmen einer Vorbesprechung und des Mitbeteiligungsprojektes „Pflanz-Werkstatt“ der NÖ Familienland GmbH erhielten alle Beteiligten der Elternprojektgruppe „Spaß im Freien“, bestehend aus Eltern, LehrerInnen und GemeindevertreterInnen, die Möglichkeit ihre Wünsche zu äußern und sich aktiv einzubringen.

Eine wesentlich größere, attraktivere Bewegungs- und Spielraumfläche und ein großer Wasser-Sand-Spielbereich inklusive Wasserrinnen und Spieltisch bietet nun Platz zum freien Bewegen und Austoben. Der bestehende Kletterwürfel wurde in Form eines Seiledschungels weiter ausgebaut: Balanciertaue, Sitz- und Kletternetze animieren zum Klettern. Das abwechslungsreiche Angebot wird mit einer Nestschaukel, Karussell, Federwippe und einer Hangrutschte abgerundet.

„Ich gratuliere allen, die tatkräftig mitgewirkt haben und wünsche den BesucherInnen eine schöne Zeit“, freut sich Landesrätin Teschl-Hofmeister gemeinsam mit Bürgermeister Christian Krottendorfer. Die Neugestaltung des Spielplatzes stellt neben dem Fußball- und dem Tennisplatz ein zusätzliches Angebot für Familien in Roggendorf dar.

