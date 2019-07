Führungskräfte sind trotz hoher Belastungen zufriedener als ihre Mitarbeiter

Pressekonferenz

Wien (OTS) - Führungskräfte in Österreich arbeiten viel und lange, stehen häufig unter Zeit- und Arbeitsdruck und tun sich schwer, manchmal auch harte Entscheidungen treffen zu müssen und ihre Mitarbeiter/-innen zu motivieren. Und dennoch zeigt der Österreichische Führungskräfte Monitor:

Führungskräfte sind trotz hoher Belastungen zufriedener als ihre Mitarbeiter.

Worauf diese Zufriedenheit beruht, wie sich die Führungsebenen in Österreich zusammensetzen und wie zufrieden die Beschäftigten mit ihren Führungskräften sind, möchten wir bei einer Pressekonferenz am Montag, 8. Juli 2019, um 10 Uhr in der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel, Kohlmarkt 14, 1010 Wien , präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen der Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich , Dr. Johann Kalliauer , und Sozialforscher Mag. Daniel Schönherr von SORA zur Verfügung.

Führungskräfte sind trotz hoher Belastungen zufriedener als ihre Mitarbeiter

Pressekonferenz zum Österreichischen Führungskräfte Monitor mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und dem Sozialforscher Mag. Daniel Schönherr, SORA

Datum: 08.07.2019, 10:00 Uhr

Ort: K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel

Kohlmarkt 14, 1010 Wien, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906-2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at