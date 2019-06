Mehr als 1.300 WaldviertlerInnen beim AK/ÖGB Familienfest in Gars am Kamp

Erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit Spiel, Spaß und Information für Groß und Klein

St. Pölten (OTS) - AK und ÖGB Niederösterreich begrüßten am Samstag, 29. Juni, mehr als 1.300 BesucherInnen beim Familienfest im Waldviertel, das heuer in Gars am Kamp stattfand. Ein vielfältiges Freizeit- und Eventprogramm garantierte einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie.

"AK und ÖGB bewegen Niederösterreich - das sagen wir nicht nur, wir tun es auch. Mit unseren Festen für die Familien haben wir eine großartige Veranstaltungsreihe geschaffen. Wir zeigen damit, dass wir für die Familien ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Arbeitswelt und in der Freizeit gleichermaßen sind. Wir sind dort, wo die Menschen sind“, freut sich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser als Gastgeber über den BesucherInnenandrang beim Familienfest im Waldviertel. Mehr als 1.300 Gäste aller Altersgruppen sind bei der Veranstaltung am Samstag begrüßt worden.

Spiel, Spaß und Information für Groß und Klein

Über 20 Spiel- und Spaßstationen der kidsMANIA Smiley-Tour sorgten bei den Kleinen für viel Spaß. Jede Menge Action gab es beim Bungee-Trampolin, der Feuerwehrdrehleiter und dem AK/ÖGB NÖ Betriebsfußballcup Finale. Zahlreiche Infostände von AK Niederösterreich, Fachgewerkschaften und PartnerInnen boten einen Überblick über ihre Leistungen und ihren Einsatz für niederösterreichische ArbeitnehmerInnen. Im Rahmen eines großen Gewinnspiels übergab AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser attraktive Preise an Kinder und Eltern.



Das AK/ÖGB NÖ Betriebsfussballcup Finale hat folgendes Ergebnis gebracht:



1. PLATZ PAV St. Pölten

2. PLATZ Brucha GmbH

3. PLATZ ZKW Lichtsysteme + Groupe GmbH

4. PLATZ Voestalpine Giesserei Trapsen und Georg Fischer Fittings



Erfolgreiche Veranstaltungsreihe tourt weiter

AK Niederösterreich und ÖGB bereisen alle Viertel in Niederösterreich. Nach der Sommerpause geht es am 1.9. in Wiener Neustadt und am 6.10. in Wieselburg mit den beliebten Familienfesten weiter.

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten



Rückfragehinweis zur Veranstaltung:

Elisabeth Hell, Abteilung Betriebsaktivitäten und Jugendprojekte

Telefon: 05 7171-22814