Das größte Bällebad Österreichs in der Therme Loipersdorf

4.000 bunte Wasserbälle - das war das #wearewater - Fest

Ich bin bei Veranstaltungen grundsätzlich ja selbst sehr wählerisch, aber das #wearewater - Fest ist ein echter Höhepunkt - nicht nur für die Therme Loipersdorf, sondern für die ganze Region und alle Gäste, die an diesem Tag zu uns kommen, um bei diesem besonderen Event dabei sein zu können Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer

Loipersdorf (OTS) - Das #wearewater - Fest ist inzwischen zum absoluten Höhepunkt der

Sommersaison avanciert. Auch in diesem Jahr gab es wieder diesen besonderen Gänsehautmoment, wenn die Bälle fallen!

Als der beeindruckende, rund 30 Meter hohe Kran seinen Ausleger über das Acapulcobecken schwenkte, um das prall gefüllte Netz mit fast 4.000 bunten Wasserbällen darüber zu platzieren, wurde die Menge still. Dann begann Antenne Steiermark DJ Markus Zechner mit seinem Countdown und alle machten mit. Die Spannung im Freibereich der Therme Loipersdorf war auch für die ZuseherInnen die per Facebook-Livestream mit dabei waren zu spüren!



Ein Fixpunkt im Eventkalender

Das bereits legendäre Auftaktfest zum 1-Euro Family Summer der buntesten Therme Österreichs, lockte nicht nur BesucherInnen aus Österreich nach Loipersdorf. Als die Bälle im Wasser waren, konnten sich die Gäste aus allen Bundesländern nicht zurückhalten und sprangen zusammen in das größte Bälleball Österreichs. Der Anblick, wenn hunderte begeisterte Kinder mit tausenden Wasserbällen spielen, jubeln und schreien sorgt jedes Jahr für Gänsehaut!



Dabei sein war nicht alles

Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini zeigte sich wieder sehr zufrieden. „Ich bin bei Veranstaltungen grundsätzlich ja selbst sehr wählerisch, aber das #wearewater - Fest ist ein echter Höhepunkt - nicht nur für die Therme Loipersdorf, sondern für die ganze Region und alle Gäste, die an diesem Tag zu uns kommen, um bei diesem besonderen Event dabei sein zu können“ , so Borckenstein-Quirini, der um 18 Uhr die Preise der #wearewater - Challenge an die zufriedenen Gewinner übergeben durfte.



Bei den witzigen Wettkämpfen traten wieder etliche Vierer-Teams, mit mindestens zwei Kindern unter 16, bei Spielen wie „Wasserball flieg!“, „Abhängen“ oder „Blinde Seekuh“ gegeneinander an.

Die erfolgreichsten drei Mannschaften freuten sich über tolle Preise der Therme Loipersdorf. Außerdem wurde unter allen Teilnehmern auch ein Wochenende für vier Personen im Thermenhotel „DAS SONNREICH“ verlost.





