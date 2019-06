GRÜNE OÖ: ANSCHOBER: Kurz präsentiert Klima-Seifenblase - es braucht wirksame Sofortmaßnahmen fürs Klima

Österreich europaweit Nachzügler beim Klimaschutz - Strafgeldzahlungen bis zu 9,2 Milliarden Euro drohen

Linz (OTS) - Österreich ist europaweit einer der Nachzügler beim Klimaschutz: während europaweit die Emissionen der Treibhausgase seit 1990 um 24 Prozent gesunken sind, haben sie in Österreich sogar leicht zugenommen (plus ein Prozent). Und der Entwurf für den österreichischen Klimaplan, mit dem Österreich wie alle Mitgliedsstaaten dokumentieren muss, mit welchen Maßnahmen, Zeitplänen und Finanzierungen die Klimaziele bis 2030 erreicht werden sollen (für Österreich minus 36%), ist desaströs und wird auch von der EU-Kommission stark kritisiert. Klima-Wissenschafter haben berechnet, dass Österreich ohne Nachbesserungen Strafgeldzahlungen in der Höhe von bis zu 9,2 Milliarden Euro in Form von Zukauf von Emissionszertifikaten drohen.

Anschober: “Das ist deshalb so dramatisch, weil uns die Wissenschaft eindringlich warnt, dass wir nur mehr maximal zehn Jahre haben, um die Emissionen drastisch zu verringern, um das Pariser Klimaziel einer Temperaturerhöhung von unter zwei Grad Celsius zu erreichen. Die Gültigkeitsdauer des Klimaplans entscheidet also. Es ist gut, Forschungsförderung für Zukunftstechnologien wie Wasserstoff für die nächsten Jahrzehnte zu betreiben. Aber viel wichtiger ist es angesichts der Fakten, Klimaschutz JETZT zu verwirklichen, jetzt zu handeln und in den kommenden Wochen und Monaten bis Jahresende ein Sofortprogramm umzusetzen. Wer dies nicht versteht, hat die Klimakrise nicht verstanden. Und wer ein konsequentes Sofortprogramm verweigert, versagt beim Klimaschutz.“

Anschober fordert für das Sofortprogramm ein umfassendes Nachbessern des österreichischen Klimaplans mit der Verankerung des Vorrangs für Klimaschutz in Bundes- und Landesverfassungen, ein Energiewendegesetz noch 2019 mit der Festlegung von Maßnahmen, Zeit- und Finanzierungsplänen für 100% Erneuerbaren Strom bis 2030 und 100% Erneuerbare Gesamtenergie bis 2050, die Festlegung einer umfassenden Mobilitätswende mit jeweils einer zusätzlichen jährlichen Investitionsmilliarde in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs im Städtischen Umfeld und im ländlichen Raum sowie der Einführung eines preisgünstigen Österreich-Jahrestickets für den Öffentlichen Verkehr im ganzen Bundesgebiet ab 2020, die Streichung der klimaschädigenden Subventionen sowie die Umsetzung einer Klimaschutz-Steuerreform, die klimaschonendes Verhalten belohnt.

Diese 5 Mindestforderungen für ein Nachbessern des österreichischen Klimaplans bis 2030 sind die Ziele von Anschobers Klimainitiative „Klimaschutz Jetzt“ - klimaschutzjetzt.at , die bereits von Tausenden UnterstützerInnen und immer mehr Prominenten getragen wird Zusätzlich zum neuen Klima- und Energieplan sollen als weitere Sofortmaßnahmen ein vollständiges Verbot der Neuinstallation von Ölheizungen, Übergangsregelungen für den Ausbau von Ökostrom bis zum Greifen des oa Energiewendegesetzes und ein Klimacheck für alle Gesetze, Verordnungen und Regierungsvorlagen, wie ihn auf Antrag Anschobers am Freitag die Umweltlandesräte einstimmig beschlossen haben, eingeführt werden.

Anschober: “Wir brauchen nach jahrelangen Verzögerungen und Blockaden beim Klimaschutz, nach vielen verlorenen Jahren, keine Seifenblasen und Ablenkungsmanöver mehr. Wir brauchen jetzt den Mut zu klaren sofortigen Handlungen - zu Klimaschutz Jetzt! Dafür heißt es auch im Wahlkampf Farbe zu bekennten!“

