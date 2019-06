„Adel verpflichtet“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ im Fürstenhaus Monaco

U. a. mit: „Der Monaco-Clan“, „Die Grimaldis – Adel verpflichtet“, Außerdem: „Kultur Heute“-Künstlergespräche mit Willi Resetarits

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ steht von 1. Juli bis 12. August 2019 unter dem Motto „Adel verpflichtet“. Zum Auftakt geht es am 1. Juli um 20.15 Uhr nach Monaco.

Zuvor zeigt ORF III in der „Seitenblicke Sommerbühne“ (19.30 Uhr) die Highlights der Sommerevents der vergangenen Woche. In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) lädt Ani Gülgün-Mayr Musiker Willi Resetarits im Rahmen der ORF-III-Künstlergespräche zum Interview auf Schloss Grafenegg. Er spricht u. a. darüber, dass seine Mutter ins Visier des Briefbombenattentäters Franz Fuchs geriet.

Im „ORF III Themenmontag“ präsentiert sich gleich zu Beginn „Der Monaco-Clan“ (20.15 Uhr) reich, attraktiv und erfolgreich. Die Dokumentation von Anne Kauth gibt Einblicke in das glamouröse und exklusive Leben der augenscheinlichen Bilderbuchfamilie. Im Mittelpunkt steht dabei die junge Generation.

Die Fürstenfamilie von Monaco mit ihren Glamourauftritten, Schicksalsschlägen und Skandalen steht seit Jahrzehnten im Blitzlichtgewitter der Medien. Die anschließende Doku „Die Grimaldis – Adel verpflichtet“ (21.05 Uhr) von Jean-Christoph Caron gewährt ungewöhnliche Einblicke hinter die glitzernde Fassade des kleinen Fürstentums an der Côte d'Azur und erzählt vom turbulenten Lebensweg von Albert II.

Nirgendwo sonst in Europa gibt es so viel Reichtum auf so wenig Raum:

„Monaco – Lifestyle, Reichtum und Glamour“ (21.55 Uhr) von Oliver Koytek und Nina Eriksen zeigt den Zwergstaat an der Côte d’Azur, der mit nur zwei Quadratkilometern Fläche einer der begehrtesten Wohnort für Millionärinnen und Millionäre aus aller Welt darstellt, von seiner reizenden Seite.

Zum Abschluss des Abends beleuchtet der „ORF III Themenmontag“ in der Doku von Caroline Reiher „Die zwei Leben der Grace Kelly“ (22.30 Uhr). In Hollywood machte die ebenso ehrgeizige wie lebenslustige Tochter deutsch-irischer Einwanderer Karriere. Als Hitchcocks kühle Blonde wurde sie berühmt, ihre Karriere 1955 sogar mit einem Oscar gekrönt. 1956 heiratete die Schöne den Fürsten von Monaco und sagte der Glamourwelt von Hollywood, in der sie sich nie so richtig wohl gefühlt hatte, ade.

