ORF SPORT + mit den Österreichischen Kletter-Meisterschaften

Am 1. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 1. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Grand Slam Latein Taipeh 2019 um 19.00 Uhr, von den Österreichischen Kletter-Meisterschaften um 20.15 Uhr, vom Faustball-Final-3 Feld Damen und Herren 2019 um 21.00 Uhr und vom Grand Slam Standard Taipeh 2019 um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die World Sailing Show 2019 um 21.30 Uhr.

In Innsbruck wurden im Klettern die Staatsmeistertitel in der Kombination vergeben. Jessica Pilz und Jakob Schubert zeigten ihre Klasse und sicherten sich den Sieg in souveräner Manier. Bei den Herren ging Silber an den erst 18-jährigen Nicolai Uznik. Bei den Damen holte die gleichaltrige YOG-Gewinnerin Sandra Lettner Silber. Die Bronzemedaillen gingen an Speed-Staatsmeister Matthias Erber und die 16-jährige Julia Lotz.

