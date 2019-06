Festnahme nach versuchtem Kfz-Einbruch - Nachtrag

Wien (OTS) - Festnahme nach versuchtem Kfz-Einbruch - Nachtrag

Vorfallszeit: 27.07.2019

Vorfallsort: 10., Gellertgasse

Sachverhalt: Wie bereits gestern berichtet konnten Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof einen 36-jährigen slowakischen Staatsangehörigen nach dem Verdacht des versuchten Kfz-Einbruchs festnehmen. Eine unbekannte Person konnte vom Tatort flüchten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem aufgebrochenen Pkw um ein Car Sharing Fahrzeug handelt. Laut den Mitarbeitern der Car Sharing Firma soll ein 33-jähriger slowakischer Staatsangehöriger zwei Fahrzeuge gebucht, allerdings beide Pkws nicht zurück gebracht haben. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um den aufgebrochenen Pkw in der Gellertgasse. Das zweite veruntreute Fahrzeug konnte schließlich am 28.06.2019 in Niederösterreich aufgefunden und sichergestellt werden. Aus zwei weiteren Fahrzeugen wurden zudem die Tankkarten gestohlen.

Der 36-Jährige wurde mehrfach angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.

