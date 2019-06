Gefahrenguttransport

Wien (OTS) - 28.06.2019, 11:00 Uhr

Im Zuge von Lenker- und Fahrzeugkontrollen der Landesverkehrsabteilung Wien, Gefahrgutkontrollgruppe, wurde ein Lkw – Gefahrguttransport kontrolliert. Das Fahrzeug war mit 1,5 Tonnen, in Kanistern verpacktes, hochentzündliches Benzin beladen. Die Polizisten nahmen in weiterer Folge die Beschaffenheit des Lkws unter die Lupe und entdeckten dabei einen schweren Mangel. Am rechten Vorderreifen war es bereits zu einer Laufflächenablösung gekommen. Der Lenker musste vor Ort einen neuen Reifen anbringen und wurde mehrfach nach gefahrgut- und kraftfahrrechtlichen Vorschriften angezeigt.

