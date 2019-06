„ATV Österreich Trend“: 65 Prozent der Bevölkerung schätzen Parteispenden-Umgang der FPÖ als unehrlich ein

52% schreiben ÖVP und SPÖ einen "eher nicht" bis „nicht ehrlichen Umgang“ mit Parteispenden zu. Außerdem: Welche Themen sind den ÖsterreicherInnen in der Nationalratswahl wichtig?

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat erneut den „ATV Österreich Trend“, eine Meinungsumfrage unter 800 wahlberechtigten ÖsterreicherInnen, durchgeführt.



Im Zuge der Umfrage sollten die Befragten angeben, wie ehrlich und transparent sie den Umgang von Parteien mit Parteispenden von Unternehmen und Großspendern einschätzen. 65 Prozent der ÖsterreicherInnen finden, dass die FPÖ "eher nicht" bis "überhaupt nicht ehrlich" mit den Parteispenden von Unternehmen und Großspendern umgeht. Nur 5 Prozent schätzen den Umgang als „sehr ehrlich“ und 14 Prozent als „eher ehrlich“ ein. ÖVP und SPÖ werden sehr ähnlich bewertet: 52 Prozent stimmen sowohl bei der ÖVP als auch bei der SPÖ für einen "eher nicht ehrlichen" und "überhaupt nicht ehrlichen" Umgang. Ein "eher ehrlicher“ bis "sehr ehrlicher Umgang" wird der ÖVP mit 30 Prozent und der SPÖ mit 29 Prozent zugeschrieben. Im Gegensatz dazu überzeugen die NEOS mit 43 Prozent und die Grünen mit 40 Prozent "eher ehrlichem“ bis "sehr ehrlichem" Umgang. Nur 31 Prozent der ÖsterreicherInnen stimmen bei NEOS und 35 Prozent bei den Grünen mit "eher nicht ehrlich" und „überhaupt nicht ehrlich“ dagegen.

Weiterer Schwerpunkt der Befragung: Die wichtigsten Themen der Nationalratswahl im Herbst 2019. Im Zuge des „ATV Österreich Trend“ wurde gefragt, welche Themen der Bevölkerung am wichtigsten und welche am irrelevantesten sind. Mit 31 Prozent führt der Klimaschutz die Liste an, gefolgt von Zuwanderung, Integration & Asyl mit 24 Prozent und 19 Prozent für leistbares Wohnen. Wirtschaftliche Bereiche wie die Schaffung von Arbeitsplätzen (7 Prozent) und die Ankurbelung der Wirtschaft (4 Prozent) schreiben die ÖsterreicherInnen eine geringere Wichtigkeit zu.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 800 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 24. und 28. Juni 2019 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,5 %. Der „ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

