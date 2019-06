Aeroflot verbessert das Angebot der Business Class mit preisgekrönter Küche, erweiterter Weinauswahl und neuen Amenity Kits

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot freut sich, eine Reihe von Upgrades seines Business Class-Angebots bekannt zu geben, die das Fliegen mit der russischen Fluggesellschaft zu einem noch komfortableren und angenehmeren Erlebnis machen.

Anfang dieses Monats führte Aeroflot ein neues Business Class-Menü des renommierten französischen Küchenchefs Kamel Benmamar ein, der für seine Tätigkeit in Michelin-Sterne-Restaurants in Frankreich und Großbritannien bekannt ist und derzeit Brand Chef im bekannten Moskauer Restaurant Ryby Net ist. Benmamar hat ein exquisites Menü mit frischem Gemüse, reichhaltigen Saucen und feinstem Fleisch und Meeresfrüchten zusammengestellt.

Aeroflot baut sein Weinangebot weiter aus und gewinnt Anerkennung für seine hervorragende Qualität. Die Weinauswahl in der Business Class wurde kürzlich von Global Traveler, dem US-Magazin für Luxusreisende, zu den besten der Welt gewählt.

Aeroflot erhielt den Hauptpreis für den besten internationalen Business Class Weißwein beim Wettbewerb "Global Traveler's 15th annual Wines on the Wing". Auch für seinen Business Class Champagner, der in seiner Kategorie den zweiten Platz belegt, wurde Aeroflot gelobt.

Die Fluggesellschaft wurde in diesem Jahr außerdem bei den Cellars in the Sky Awards in der Kategorie Best Business Class Fortified/Dessert Wine für ihr Angebot des zehnjährigen Tawny Port von Graham geehrt.

Anfang des Jahres aktualisierte Aeroflot die Ausstattungspakete für seine Passagiere der Business Class. Das Kit enthält Premium-Kosmetik der Marke L'Occitane, darunter Handcreme, eine leichte Gesichtscreme und Sheabutter-Lippenbalsam, eine Schlafmaske und Pantoffeln, einen Aeroflot-Markenkugelschreiber und verschiedene Toilettenartikel. Im April gewann Aeroflot bei den jährlichen PAX International Awards das Best Business Class Amenity Kit - Europe.

Das Business Class-Angebot von Aeroflot, das bei Geschäftsreisenden seit langem als eine der weltweit besten Fluggesellschaften bekannt ist, wird ständig verbessert und ausgezeichnet.

Aeroflot ist Russlands Vorzeige-Airline und stolzes Mitglied der globalen SkyTeam-Allianz. Aeroflot bedient 159 Ziele in 54 Ländern.

Aeroflots 252 Flugzeug starke Flotte ist die jüngste aller Fluggesellschaften weltweit, die mehr als 100 Flugzeuge betreibt. 2018, Aeroflot transportierte Aeroflot 35,8 Millionen Fluggäste (55,7 Millionen Fluggäste als Aeroflot-Konzern, einschließlich Tochtergesellschaften).

Aeroflot hat von Skytrax den Status einer 4-Star-Airline erhalten und wurde bei den 2019 Skytrax World Airline Awards zum achten Mal zur besten Airline Osteuropas gewählt. Aeroflot wurde zudem vom US-Luftfahrtverband APEX mit einem Fünf-Sterne-Rating für globale Fluggesellschaften ausgezeichnet. Aeroflot ist laut Brand Finance, einem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen, die weltweit stärkste Airline-Marke.

