Team Kärnten/Köfer bezeichnet Guggenberger-Abberufung als „unverständlich" und "fatales Signal“

Klagenfurt (OTS) - Als „ganz fatales Signal“ bewertet Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die völlig unverständliche und überraschende Abberufung von Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger: „Diese Entscheidung wirkt wie ein Brandbeschleuniger und signalisiert, dass die Kirchenführung kein Interesse an Transparenz sowie an der Aufarbeitung der Ära Schwarz hat.“ Den heutigen Worten Guggenbergers, den Köfer seit vielen Jahren persönlich kennt und überaus schätzt, sei aus der Sicht Köfers nichts mehr hinzuzufügen: „Guggenberger hat in seiner persönlichen Erklärung eine ganz klare und unmissverständliche Sprache gewählt. Es scheint so, als würde die Kirchenführung eine Opfer-Täter-Umkehr betreiben wollen und jemand, der nicht weggeschaut hat, wird nun der Schwarze Peter zugeschoben und aus dem Amt entfernt.“

Wie Köfer feststellt, habe die Kirche mit dieser Entscheidung den Kollateralschaden nochmals maximiert und das Ansehen der Kirche abermals geschwächt: „Es darf die Herren in Rom, Wien und St. Pölten nicht wundern, wenn die dramatisch hohe Zahl der Kirchenaustritte jetzt nochmals zunimmt. Die Kirche sieht offensichtlich keinerlei Bedarf an einer lückenlosen Aufarbeitung der jüngeren Geschichte der Diözese. Das Vertrauen des Kirchenvolkes ist getrübt wie nie zuvor.“

