ORF SPORT + mit dem Finale Spanien – Deutschland bei der UEFA U21-EM

Ebenfalls am 29. und 30. Juni: Kanu-Weltcup und Frauen-Fußball-WM

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 29. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom ICF Kanu Slalom-Weltcup Laibach um 12.00 Uhr sowie von den Viertelfinalspielen Italien – Niederlande (14.45 Uhr) und Deutschland – Schweden (18.15 Uhr) beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von den European Games Minsk (Tag 8) um 11.00 Uhr, vom DTM-Sonntagsrennen Misano 2019 um 13.15 Uhr, vom Red Bull Air Race Kazan 2019 um 17.00 Uhr, von der 10. Internationalen Oberösterreich-Radrundfahrt 2019 um 18.00 Uhr, vom Formel-1-Grand Prix von Frankreich 2019 um 20.45 Uhr, vom Porsche Carrera Cup Deutschland am Red Bull Ring um 22.15 Uhr und von der Porsche Sprint Challenge Central Europe am Salzburgring um 22.45 Uhr sowie ein Gespräch mit Golfer Bernd Wiesberger um 20.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen ICF-Kanu-Slalom-Weltcup Laibach um 12.00 Uhr und vom Finale Spanien – Deutschland bei der UEFA Euro Men’s Under 21 Italien & San Marino 2019 um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von den European Games Minsk (Tag 9) um 11.00 Uhr, von der Alpentour Trophy 2019 um 19.00 Uhr und vom Fußball-Schülerliga-Finale 2019 um 19.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 30. Juni.

Dritte Station des Kanu-Slalom-Weltcups 2019 ist von 28. bis 30. Juni Laibach in Slowenien. Kommentator ist Michael Berger.

In den letzten beiden Viertelfinal-Spielen beim Fußball FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 spielen Italien gegen die Niederlande und Deutschland gegen Schweden um den Einzug ins Halbfinale. Die Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Erwin Hujecek, an ihrer Seite als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Spanien und Deutschland kämpfen am 30. Juni im Finale der UEFA-U21-Europameisterschaft um den Titel. Deutschland siegte im Halbfinale gegen Rumänien mit 4:2. Spanien setzte sich gegen Frankreich klar mit 4:1 durch. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, als Experte fungiert Herbert Prohaska.

