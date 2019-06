Nationalratswahl: Großes Interesse an öffentlicher NEOS Vorwahl

Donig: „Zur Halbzeit haben wir die Zahlen aus 2017 fast erreicht - Die Demokratie in Österreich ist lebendiger denn je!“

Wien (OTS) - NEOS verzeichnen großes Interesse an der öffentliche Online Vorwahl für die Liste zur Nationalratswahl am 29. September. Laut NEOS Generalsekretär Nick Donig haben bis heute Freitag bereits 3.000 Bürger_innen an der Online Vorwahl teilgenommen. „Damit haben zur heutigen Halbzeit des ersten Vorwahlschrittes schon fast gleich viele Menschen mitgewählt wie 2017. Es zeigt sich einmal mehr: Die Demokratie in Österreich ist lebendiger denn je!“ Insgesamt seien bis heute 10.000 Bürger_innen für die Vorwahl registriert worden – doppelt so viele wie vor der Nationalratswahl 2017.

Auch bei den Kandidat_innen haben NEOS mit über 140 einen neuen Rekord erreicht. „Wir verzeichnen durch die Bank großes Interesse“, freut sich Donig. „Die Themen und Anliegen für die NEOS 2012 gegründet wurden, sind auch heute brandaktuell. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein: Holen wir uns gemeinsam das Land zurück“, unterstreicht Donig die Offenheit des Prozesses.

Mitglieder finalisieren NEOS-Liste am 6. Juli

Wer auf welchem Listenplatz schlussendlich für NEOS antritt, werden auch bei der kommenden Nationalratswahl Bürger_innen, NEOS-Mitglieder und die gewählten Gremien gemeinsam in drei Schritten beschließen. Details zu den Vorwahlen und die Profile der Kandidat_innen, finden sich im Internet auf vorwahl.neos.eu. Die offene Online-Vorwahl läuft noch bis 3. Juli. Ihr Ergebnis bestimmt die Auswahl der Kandidat_innen zu einem Drittel. Nach einer Abstimmung im NEOS-Vorstand (2. Drittel), vergeben am 6. Juli dann die NEOS-Mitglieder auf einer bundesweiten Versammlung in Wien das letzte Drittel der Punkte.

