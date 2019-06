Saudi-Arabien liefert 40 Wassertanker an sieben jemenitische Regierungsstellen

Aden, Jemen (ots/PRNewswire) - Das Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) lieferte 40 Wassertanker nach Aden, die Hafenstadt Jemens, zur Verteilung an die sieben Gouvernements Aden, Taiz, Dali, Lahj, Shabwah, Hadramout und Abyan.

Die Tankwagen von Mitsubishi mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Litern werden den derzeitigen Mangel an sauberem Trinkwasser in mehreren Distrikten beheben und den Nutzen der bereits an andere Gouvernements gelieferten Tankwagen ausweiten.

Die vom SDRPY bereitgestellten Wassertanks werden an mehrere Direktionen in den sieben Gouvernements verteilt, darunter Mukha, Turba, Ataq, Shabwah, Seiyun, Mukallah, Jaar Zanjabour, Toor Al Baha und Al Houtah.

An der Zeremonie in der Freizone Aden nahmen der stellvertretende jemenitische Premierminister Dr. Salem Al Khanbashi, jemenitischer Minister für Strom und Energie, Eng. Mohammad Al Anani, Gouverneur von Aden Ahmed Salimin, der Gouverneur von Abyan Abu Bakr bin Hussein und der Gouverneur von Lahj Brigadier General Ahmad Al Turki Fadl al-Jaadi teil.

Dr. Al Khanbashi dankte der Regierung und dem Volk des Königreichs für die Unterstützung des jemenitischen Volkes: "Diese Unterstützung wird ein Meilenstein in den bilateralen Beziehungen zwischen den Führungen der beiden Länder sein."

Der Vertreter des SDRPY, Eng. Salman Al-Hazimi, sagte im Namen des Programmleiters, Botschafter Mohammed bin Saeed Al Jaber: "Das Programm arbeitet daran, alle Bedürfnisse des brüderlichen jemenitischen Volkes im Wassersektor und in allen Dienstleistungssektoren für Entwicklung und Wiederaufbau in der gesamten Republik Jemen zu untersuchen und umzusetzen."

Er fügte hinzu, dass die jetzige Lieferung von 40 Wassertankern eine Fortsetzung der Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte ist, die zuvor in allen Regierungsstellen in mehreren Sektoren begonnen wurden. Die Koordinierung mit der legitimen Regierung und den lokalen Behörden zum Wohle der jemenitischen Bevölkerung wird fortgesetzt, indem Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und gleichzeitig die Dienstleistungen und Lebensbedingungen verbessert werden.

SDRPY unterstützt auch den jemenitischen Wassersektor, indem es Brunnen bohrt und Wassertanks in die Gouvernements Marib, Al Mahra, Socotra und Hajjah liefert, Wassertransportleitungen einrichtet und Verteilernetze in der Stadt Al Ghaydah entwickelt sowie eine Kläranlage auf der Insel Al Fasht errichtet.

Die Lieferung der Wassertankwagen folgt einer SDRPY-Operation, um die Auswirkungen von Wasserschäden durch sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen in der Provinz Aden zu mildern. In einer gemeinsamen Mission mit dem King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) haben die Ingenieure und Arbeiter von SDRPY mit SDRPY-Wassertankwagen Wasser aus Straßen und Wohngebieten in und um Aden entfernt. Die Mission lieferte auch Lebensmittel, Medikamente und Wohnmaterial, räumte Straßen frei, restaurierte elektrische Systeme, spritzte Pestizide in Absprache mit dem jemenitischen Gesundheitsministerium und lieferte lebenswichtige Ausrüstung, um den widrigen Sanitär- und Hygienebedingungen zu begegnen.

