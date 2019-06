Mann erschießt sich während Vollziehung einer Festnahmeanordnung

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 28.06.2019, 09:10 Uhr

Vorfallsort: 10., Fernkorngasse

Sachverhalt: Beim Vollzug einer staatsanwaltlichen Festnahmeanordnung hat sich heute ein 25-jähriger Mann mit einer Faustfeuerwaffe selbst erschossen. Der Mann hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung aufgehalten, die von Kräften der WEGA geöffnet werden musste. Beim Betreten der Wohnstätte durch die Beamten richtete der 25-Jährige die Waffe gegen seinen Kopf. Mehrmalige Kommunikationsversuche seitens der Beamten schlugen fehl.

Aufgrund der Gefährdungssituation für Leib und Leben setzten die Beamten zunächst erfolgreich die Elektroimpulswaffe „Taser“ gegen den Mann ein. Nach der Einwirkung der Elektroimpulse und einem kurzen Absetzen der Schusswaffe, richtete er, so Aussagen der Ersteinschreiter, erneut die Waffe gegen sich selbst und nahm sich das Leben. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seitens der Polizei und der Wiener Berufsrettung blieben erfolglos.

Die Festnahmeanordnung gegen den 25-Jährigen beruht auf einem Vorfall, der sich um 03:45 Uhr auf der Ottakringer Straße ereignet hatte. Hierbei hatte sich der Mann mehrmals einer Verkehrsanhaltung (vermutlich Alkohol am Steuer) widersetzt, ein Polizist konnte laut Bericht sich nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Während der Nachfahrt durch einen Streifenwagen schoss der 25-Jährige mehrmals mit einer unbekannten Waffe in die Luft, ihm gelang später zunächst die Flucht. Durch eine Kennzeichenanfrage wurde der Aufenthaltsort des Mannes in der gegenständlichen Wohnung eruiert.

